Общество

24 минуты назад

Обязанности начальника областного УМВД исполняет полковник Сергей Кадыков

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#полиция

О том, кто возглавит управление МВД, пока ничего не известно.

Вчера стало известно об уходе с поста начальника УМВД РФ по Липецкой области 50-летнего Олега Латунова. Генерал-майор полиции подал рапорт об отставке после коллегии МВД России, на которой министр Владимир Колокольцев «указал на системные просчеты, допущенные руководящим составом УМВД России по Липецкой области в организации работы по профессиональной подготовке».  Официально Олег Латунов еще не уволен из ведомства — сейчас он находится в отпуске.

— Обязанности начальника УМВД исполняет полковник юстиции Сергей Кадыков, который занимает должность заместителя начальника управления — начальника СУ, — сообщили GOROD48 в областном управлении МВД. 

О том, кто займет должность начальника управления МВД, пока ничего не известно, такие решения относится к компетенции президента РФ. 

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#полиция

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