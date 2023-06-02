Общество
24 минуты назад
Обязанности начальника областного УМВД исполняет полковник Сергей Кадыков
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О том, кто возглавит управление МВД, пока ничего не известно.
Вчера стало известно об уходе с поста начальника УМВД РФ по Липецкой области 50-летнего Олега Латунова. Генерал-майор полиции подал рапорт об отставке после коллегии МВД России, на которой министр Владимир Колокольцев «указал на системные просчеты, допущенные руководящим составом УМВД России по Липецкой области в организации работы по профессиональной подготовке». Официально Олег Латунов еще не уволен из ведомства — сейчас он находится в отпуске.
— Обязанности начальника УМВД исполняет полковник юстиции Сергей Кадыков, который занимает должность заместителя начальника управления — начальника СУ, — сообщили GOROD48 в областном управлении МВД.
О том, кто займет должность начальника управления МВД, пока ничего не известно, такие решения относится к компетенции президента РФ.
— Обязанности начальника УМВД исполняет полковник юстиции Сергей Кадыков, который занимает должность заместителя начальника управления — начальника СУ, — сообщили GOROD48 в областном управлении МВД.
О том, кто займет должность начальника управления МВД, пока ничего не известно, такие решения относится к компетенции президента РФ.
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