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Проект липецкого экотехнопарка одобрили эксперты госкомиссии Росприроднадзора

2 509
23 июня 2023 года состоялось итоговое заседание экспертной комиссии по проведению государственной экологической экспертизы проекта по строительству экотехнопарка в Липецкой области.

Согласно требованиям Федерального закона № 174-ФЗ от 23.11.1995 «Об экологической экспертизе» экспертиза проводится Росприроднадзором РФ с привлечением экспертов. В составе экспертной комиссии были признанные эксперты и представители научного сообщества – специалисты в сфере охраны окружающей среды. Эксперты подтвердили возможность реализации проекта и его соответствие экологическим стандартам и требованиям.

На сегодняшний день государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ) является единственным инструментом, который подтверждает соответствие проектной документации экологическим требованиям и законодательству в области охраны окружающей среды.

В рамках проведения государственной экологической экспертизы были рассмотрены все вопросы, которые волновали общественность, в том числе поставленные в рамках проведения общественных экологических экспертиз.

При создании экотехнопарка особое внимание будет уделено экологической безопасности объекта, которая обеспечится системой экологического контроля. Постоянный мониторинг государственной экологической лаборатории позволит исключить негативное воздействие на состояние окружающей среды.

Строительство нового объекта позволит обеспечить исполнение Указа Президента РФ от 21.07.2020 № 474 о снижении вдвое количества ТКО, направляемых на полигоны, и максимальном вовлечении отходов во вторичный хозяйственный оборот.

Источник: Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области

2 509

Комментарии (2)

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Гость11

39 минут назад
Добились всё таки . В Задонске теперь будут водить туристов на свалку .
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