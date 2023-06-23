Общество

13 минут назад

В Ельце изменилось расписание и маршрут автобуса

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#маршрут #расписание движения
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В Ельце изменилось расписание и маршрут автобуса
С 1 июля ежедневно автобус №216К в Елецком районе будет заезжать на остановку «улица Черокманова» при выполнении первого рейса в направлении райцентра и двух последних в направлении поселка Газопровод. 

Как сообщает управление дорог и транспорта Липецкой области, изменения связаны с просьбами жителей.

Также чиновники предупреждают, что с 1 июля у этого автобуса поменяется и время отправления от конечных пунктов. Обновленное расписание уже размещено на сайте управления. Также его можно посмотреть в документе по ссылке.  

Ранее сообщалось, что маршруты №415 «Елец (Центральный рынок) - Ключ Жизни» и №416 «Солидарность – Хмелинец» перестали работать с 11 июня. Решение принято перевозчиком в связи с низким пассажиропотоком и их нерентабельностью. Маршруты обслуживали два автобуса. 

Посёлок Солидарность расположен в пешеходной доступности от конечной остановки «поселок Солидарность» маршрута №1. Ежедневно по нему выполняется 50 оборотных рейсов. Кроме того, для жителей отдалённых улиц сохраняется возможность поездок автобусами пригородного маршрута №411 «Солидарность (ул.Максимова) - Елец (АС № 2).

«Деревня Хмелинец расположена рядом с конечной остановкой маршрута №7, по которому выполняется 45 оборотных рейсов за день. Также её жители могут воспользоваться маршрутом №216 «Хмелинец — Ключ Жизни», по которому ежедневно выполняются шесть рейсов. Кроме того, для сохранения достигнутого уровня транспортного обслуживания центральной районной больницы Елецкого района, расположенной в Газопроводе, сейчас прорабатывается организация дополнительных пяти рейсов маршрута №216 по укороченной схеме «Елец (АС № 2) - свх. Ключ Жизни», — рассказали ранее в управлении дорог и транспорта.
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#маршрут #расписание движения
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