В Елецком районе прекращают работу автобусные маршруты №№415 и 416

Маршруты №415 «Елец (Центральный рынок) - Ключ Жизни» и №416 «Солидарность – Хмелинец» перестанут работать с 11 июня. Решение принято перевозчиком в связи с низким пассажиропотоком и их нерентабельностью. Маршруты обслуживают всего два автобуса. При этом затраты на организацию перевозок и поддержание технически исправного состояния транспортных средств превышают доходы.

Перевозчик уже направил соответствующее заявление в региональное управление дорог и транспорта. Управлением дважды объявлялся открытый конкурс на обслуживание данных маршрутов. Однако в обоих случаях аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок, сообщает пресс-служба управления.Посёлок Солидарность расположен в пешеходной доступности от конечной остановки «поселок Солидарность» маршрутов №1, №11, №18. Ежедневно по ним выполняется 60 оборотных рейсов. Кроме того, для жителей отдалённых улиц сохраняется возможность поездок автобусами пригородного маршрута №411 «Солидарность (ул.Максимова) - Елец (АС № 2).

«Деревня Хмелинец расположена рядом с конечной остановкой маршрута №7, по которому выполняется 45 оборотных рейсов за день. Также её жители могут воспользоваться маршрутом №216 «Хмелинец — Ключ Жизни», по которому ежедневно выполняются шесть рейсов. Кроме того, для сохранения достигнутого уровня транспортного обслуживания центральной районной больницы Елецкого района, расположенной в Газопроводе, сейчас прорабатывается организация дополнительных пяти рейсов маршрута №216 по укороченной схеме «Елец (АС № 2) - свх.Ключ Жизни», — рассказали в управлении дорог и транспорта