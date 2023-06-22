Общество

21 минуту назад

На двух улицах Липецка отключат холодную воду

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#отключения
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На двух улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 23 июня станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 09:00 до 16:00 отключат холодную воду в домах №№ 88, 90, 94, 94а, 96а, 96б по улице Космонавтов – машина с водой для питья будет находиться возле дома № 90. 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора улицы Пролетарской в селе Сырском – подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

23 июня плановые ремонтные работы на сетях будет проводить «Липецкэнерго». 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1а, с № 3 по № 26, а также №№ 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 по улице Воровского, с № 2 по № 41, а также №№ 43, 46, 52а по улице Депутатской, № 16а по улице Киевской, №№ 2, 4, 6, 8 в Крымском переулке, № 1а во Фруктовом переулке, № 6 по улице Московской, №№ 3, 13 по улице Артема, № 35а по проспекту Мира, №№ 1, 2, 4, с № 8 по № 12, также № 21а по улице Ферросплавной. Также в эти часы обесточат улицы Даргомыжского, Чкалова, Лебедянское шоссе. 

118
#отключения
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