сегодня, 15:37
1075 детей пострадали от клещей
А всего с укусами клещей в медицинские организации Липецкой области обратились уже 2 283 человека.
В лаборатории были оставлены для исследования 2 004 клеща, из них 248 были инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза (12,4%), 123 — возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (6,1%), 6 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,3%). Вирус клещевого энцефалита на территории Липецкой области не циркулирует.
В 15,7% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, 6,8% — на территории садоводческих товариществ, в 68,1% — на территории домовладений и приусадебных участков.
Акарицидные обработки в Липецкой области проведены на площади 975 гектаров, хотя было запланировано обработать 583 гектара, в том числе при подготовке к летней оздоровительной компании акарицидные обработки были проведены на площади 87 гектаров.
Еще в рубрике
19.06.2023 10:23Здоровье
14.06.2023 13:19Здоровье