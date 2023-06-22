1075 детей пострадали от клещей

А всего с укусами клещей в медицинские организации Липецкой области обратились уже 2 283 человека.

По состоянию на 22 июня с укусами клещей в медицинские организации Липецкой области обратились 2 283 человека. Среди пострадавших 1 075 детей. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора по Липецкой области.



В лаборатории были оставлены для исследования 2 004 клеща, из них 248 были инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза (12,4%), 123 — возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (6,1%), 6 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,3%). Вирус клещевого энцефалита на территории Липецкой области не циркулирует.



В 15,7% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, 6,8% — на территории садоводческих товариществ, в 68,1% — на территории домовладений и приусадебных участков.



Акарицидные обработки в Липецкой области проведены на площади 975 гектаров, хотя было запланировано обработать 583 гектара, в том числе при подготовке к летней оздоровительной компании акарицидные обработки были проведены на площади 87 гектаров.