Происшествия
сегодня, 11:24
Обвиняемому в убийстве 28-летней женщины продлили арест ещё на 24 дня
Это преступление было совершено с 26 на 27 марта в селе Сторожевое Усманского района.
Усманский районный суд на 24 дня продлил арест 26-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве 28-летней гостьи из-за ревности. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, по ходатайству заместителя прокурора Усманского района срок содержания обвиняемого под стражей продлён до 3 месяцев 21 дня.
Это преступление было совершено с 26 на 27 марта в селе Сторожевое Усманского района. Следствие полагает, что обвиняемый жестоко избил свою 28-летнюю гостью: мужчина нанес женщине множественные удары руками и ногами по голове, телу, рукам и ногам, а также один удар бутылкой по голове и один удар ножом в шею. От полученных ран женщина умерла на месте.
«Под тяжестью собранных доказательств вину в совершении особо тяжкого преступления обвиняемый признал, пояснив, что причиной конфликта стала ревность. Показания он подтвердил при их проверке следователем на месте происшествия. В настоящее время проводится комплекс следственных действий судебных экспертиз с целью сбора доказательств», - ранее сообщила пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
Действия мужчины квалифицированы по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области
Это преступление было совершено с 26 на 27 марта в селе Сторожевое Усманского района. Следствие полагает, что обвиняемый жестоко избил свою 28-летнюю гостью: мужчина нанес женщине множественные удары руками и ногами по голове, телу, рукам и ногам, а также один удар бутылкой по голове и один удар ножом в шею. От полученных ран женщина умерла на месте.
«Под тяжестью собранных доказательств вину в совершении особо тяжкого преступления обвиняемый признал, пояснив, что причиной конфликта стала ревность. Показания он подтвердил при их проверке следователем на месте происшествия. В настоящее время проводится комплекс следственных действий судебных экспертиз с целью сбора доказательств», - ранее сообщила пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
Действия мужчины квалифицированы по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области