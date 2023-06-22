Происшествия

сегодня, 11:24

Обвиняемому в убийстве 28-летней женщины продлили арест ещё на 24 дня

634
#убийство #ревность
1
Обвиняемому в убийстве 28-летней женщины продлили арест ещё на 24 дня

Это преступление было совершено с 26 на 27 марта в селе Сторожевое Усманского района.

Усманский районный суд на 24 дня продлил арест 26-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве 28-летней гостьи из-за ревности. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, по ходатайству заместителя прокурора Усманского района срок содержания обвиняемого под стражей продлён до 3 месяцев 21 дня.

Это преступление было совершено с 26 на 27 марта в селе Сторожевое Усманского района. Следствие полагает, что обвиняемый жестоко избил свою 28-летнюю гостью: мужчина нанес женщине множественные удары руками и ногами по голове, телу, рукам и ногам, а также один удар бутылкой по голове и один удар ножом в шею. От полученных ран женщина умерла на месте.

«Под тяжестью собранных доказательств вину в совершении особо тяжкого преступления обвиняемый признал, пояснив, что причиной конфликта стала ревность. Показания он подтвердил при их проверке следователем на месте происшествия. В настоящее время проводится комплекс следственных действий судебных экспертиз с целью сбора доказательств», - ранее сообщила пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.

Действия мужчины квалифицированы по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области
634
#убийство #ревность
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Та самая Лебедянь»: как город связан с «Мастером и Маргаритой», и, что стало с местным метро
#а знаете ли вы #лебедянское метро #Мулярчик
8
«Та самая Лебедянь»: как город связан с «Мастером и Маргаритой», и, что стало с местным метро
Общество

Еще в рубрике

Череда пожаров произошла в Липецком гаражном коперативе
#МЧС #пожар
Череда пожаров произошла в Липецком гаражном коперативе

6 минут назад

Происшествия
На трассе «Дон» столкнулись грузовики, пострадал один из водителей
#авария #ДТП
На трассе «Дон» столкнулись грузовики, пострадал один из водителей

сегодня, 09:23

Происшествия
Тракторист и прохожие спасли на Соколе группу подростков из горящего дома
#спасение людей
31
Тракторист и прохожие спасли на Соколе группу подростков из горящего дома

вчера, 18:55

Происшествия
Сбивший женщину водитель «Киа Рио» заплатит штраф в 15 тысяч рублей
#ПДД #нарушение
10
Сбивший женщину водитель «Киа Рио» заплатит штраф в 15 тысяч рублей

вчера, 17:32

Происшествия
64-летняя пенсионерка искала работу и лишилась почти 40 000 рублей
#мошенничество
5
64-летняя пенсионерка искала работу и лишилась почти 40 000 рублей

вчера, 17:10

Происшествия
Бутылку коньяка придётся отрабатывать 40 дней
#грабёж
8
Бутылку коньяка придётся отрабатывать 40 дней

вчера, 15:48

Происшествия