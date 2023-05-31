Происшествия
сегодня, 15:44
Обвиняемому в жестоком убийстве из-за ревности усманцу продлили арест
501
По версии следствия, 26-летний мужчина ударил 28-летнюю гостью бутылкой по голове и ножом в шею.
Усманский районный суд продлил срок содержания под стражей 26-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве 28-летней женщины. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, по ходатайству следствия обвиняемому продлен арест на один месяц, а всего до трёх месяцев.
По версии следствия, 26 марта в селе Сторожевое Усманского района в ходе ссоры со своей 28-летней гостьей, мужчина нанес ей множественные удары руками и ногами по голове, телу, рукам и ногам, а также один удар бутылкой по голове и один удар ножом в шею. Ранее пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области сообщала, обвиняемый признал вину, пояснив, что причиной конфликта стала ревность.
Потерпевшая умерла на месте происшествия. Действия мужчины квалифицированы по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области
По версии следствия, 26 марта в селе Сторожевое Усманского района в ходе ссоры со своей 28-летней гостьей, мужчина нанес ей множественные удары руками и ногами по голове, телу, рукам и ногам, а также один удар бутылкой по голове и один удар ножом в шею. Ранее пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области сообщала, обвиняемый признал вину, пояснив, что причиной конфликта стала ревность.
Потерпевшая умерла на месте происшествия. Действия мужчины квалифицированы по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области
501