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Обвиняемому в жестоком убийстве из-за ревности усманцу продлили арест

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#убийство
Обвиняемому в жестоком убийстве из-за ревности усманцу продлили арест

По версии следствия, 26-летний мужчина ударил 28-летнюю гостью бутылкой по голове и ножом в шею.

Усманский районный суд продлил срок содержания под стражей 26-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве 28-летней женщины. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, по ходатайству следствия обвиняемому продлен арест на один месяц, а всего до трёх месяцев.

По версии следствия, 26 марта в селе Сторожевое Усманского района в ходе ссоры со своей 28-летней гостьей, мужчина нанес ей множественные удары руками и ногами по голове, телу, рукам и ногам, а также один удар  бутылкой по голове и один удар ножом в шею. Ранее пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области сообщала, обвиняемый признал вину, пояснив, что причиной конфликта стала ревность.

Потерпевшая умерла на месте происшествия. Действия мужчины квалифицированы по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области
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#убийство

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