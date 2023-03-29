Происшествия

41 минуту назад

26-летний парень признался в жестоком убийстве из ревности

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#убийство
26-летний парень признался в жестоком убийстве из ревности

Суд арестовал его на время следствия.

В Усманском районе суд заключил под стражу 26-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве 28-летней женщины. Как сообщает областное управление следственного комитета, преступление было совершено с 26 на 27 марта в селе Сторожевое Усманского района.

Следствие полагает, обвиняемый жестоко избил свою 28-летнюю гостью, а затем ударил ее ножом в шею. От полученных ран женщина умерла на месте. 

«Под тяжестью собранных доказательств вину в совершении особо тяжкого преступления обвиняемый признал, пояснив, что причиной конфликта стала ревность. Показания он подтвердил при их проверке следователем на месте происшествия. В настоящее время проводится комплекс следственных действий судебных экспертиз с целью сбора доказательств», - говорится в сообщении СК. 

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области
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#убийство

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