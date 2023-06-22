Сегодня в Липецке: День скорби и самые распространённые заболевания призывников

Сегодня липчан ждут мероприятия в честь 22 июня, вечер настольных игр и кинопремьеры.

Столбик вверх

На улице чуть потеплеет, но всего лишь на несколько градусов – до 24-26. По-прежнему будет сухо, осадки не ожидаются.







Отключение воды

С 10:00 до 20:00 в связи с ремонтными работами холодную воду отключат на семи улицах Липецка: Айвазовского, 7; Б.Хмельницкого, 2, 3, 4, 6, 8, 10; Доватора, 5а, 7, 9; Космонавтов, 56/1, 58, 62/2; Папина, 13, 15; Циолковского, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 7/1а, 7/2; Шкатова, 3.







Большое отключение света

С 9:00 до 17:00 будут вынуждены провести в потёмках потребители на улицах Верхней, 5, 13; Вишнёвой, 8, 10, 27, 32, 35, 50, 54; Воровского, 1а, с 3 - 26, а также №№ 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42; Восточной, 107, 109, 110, 111; Грушёвой, 23; Дальней, 15, 25, 29, 38, 39, 41, 43; Депутатской, 2 - 40, №№ 41, 43, 46, 52а ; Дорожной, 9, 19, 20, 31, 278, 279 ; Западной, 225, 240, 247; Зелёной, 17, 25, 63, 74, 80; Киевской, 16а; Коммунальной, 4, 11, 39; Кузнечной, 12; Линейной, 26, 32, 37, 39, 51; Логовой, 16, 26, 32, 43, 46; Медицинской, 19, 43; Плодородной, 1, 21; Путейской, 46, 47, 49, 53, 69 ; Радиаторной, 36; Радиаторной 2-й, 30; Раздельной, 254; Рябиновой, 336; Станкостроительной 1-1, 2, 82; Станкостроительной, 2-й, 4, 6; Торговой, №№ 8, 10, 13, 97; Тракторозаводской, 61, 74, 75; Транспортной, 3; Трубной, 11, 19, 63, 70; Юбилейной, 2, 14; Южной, 358, 367; а также на площади Театральной, 3; на Универсальном проезде, 34; в Крымском переулке, 2, 4, 6, 8; Фруктовом переулке, 1а.







В эти же часы обесточат улицы Даргомыжского, Коллективную, Лесную, Мирную, Мичурина, Проселочную, Садовую, Цветочную, Центральную, Чкалова, садоводчества «Весна», «Венера», «Ветеран труда», «Имени Мичурина», «Кооператор», «Тракторостроитель», «Тракторостроитель-1», «Тракторостроитель-2», «ТСН Трубник», Насосную.

Пробки

С раннего утра они не дают покоя водителям. Но, пожалуй, нет в Липецке такой пробки, которую было бы невозможно объехать. Нужно лишь немного знать город и перед выездом заглянуть в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, чтобы выбрать по возможности оптимальный маршрут.

«Письма с фронта»

В 82-ю годовщину начала Великой Отечественной в Нижнем парке развернут выставку «Фронтовые письма: 6 историй».

На высктаве липчан познакомят с копиями писем наших земляков, но основная «фишка» не в этом. Экспозиция создана на основе материалов сайта «Память Вечного огня» war.lib48.ru. Сотрудники отдела электронных ресурсов расскажут, помогут найти сведения о ваших родственниках, участниках ВОВ на интернет-ресурсах, покажут, как работать с архивными документами по призыву и мобилизации с территории Липецкой области в период с 1941 по 1945 гг.

«Эхо войны» (6+)

В 18:00 на главной сцене парка Победы народный театр «Версия» представит литературную композицию «Эхо войны», основанную на документальных событиях, воспоминаниях и письмах детей войны.







Коллектив под руководством Алевтины Макаровой имеет большой опыт в организации театральных постановок. На сцену поднимутся малыши и умудренные сединами корефеи театра.

День скорби на Дачном (6+)

В честь Дня памяти и скорби в 10:00 пройдёт торжественное мероприятие и в посёлку Дачном на улице Писарева, 16.

Собравшиеся возложат цветы к памятнику «Воинам — защитникам Отечества», почтут минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне, прочитают, споют и послушают стихи и песни далёких военных лет.

200-летие Островского (12+)

В честь юбилея со Дня рождения автора «Грозы» и Бесприданницы липецкий киновед Алексей Колбаско продолжает рассказывать о знаменитых отечественных экранизациях его произведений.

Сегодня в 11 часов в библиотеке семейного чтения (ул. Теперика, 1) он поведает о самых популярных и вошедших в историю кинематографа фильмах. Это и «Бесприданница», и «Гроза», и «Снегурочка», и, конечно же, «Женитьба Бальзаминова», тем более, что Колбаско в своё время посетил места съемок последнего в Суздале и сможет раскрыть некоторые секреты постановки «Женитьбы...».



Алексей Колбаско



Еще одного пристального внимания удостоится и экранизация пьесы А.Н. Островского «Лес», которая снималась в 1980 году с прицелом на широкоформатный экран, но вышла к зрителям лишь в перестроечное время в обычном киноформате . А ведь там одну из главных ролей исполнила всеми любимая Людмила Целиковская - и это была ее последняя роль в полном метре.

Вечер настольных игр (12+)

Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) предлагает оригинально провести четверг за… настольными играми.

Поиграть в десятки игр можно будет, уплатив на входе любую бумажную купюру.



Чем болеют призывники

Врачи и общественники составили список самых распространённых заболеваний у молодёжи, выявленных в ходе призыва на военную службу. На первом месте оказались заболевания сердечно-сосудистой системы. По словам врачей, инфаркты и инсульты всё чаще угрожают молодым. С возрастом риск этих недугов повышается, и после 50 лет они грозят каждому второму, но и в категории 20-30 лет их вероятность не так уж и мала – у каждого 10-го.







На втором месте Остеохондроз, который называют преждевременным старением позвоночного столба. Сегодня заболевание встречается даже у детей и подростков, и все чаще – у молодых людей до 30 лет. Ученые говорят, что у заболевания много разных причин: недостаточная физическая активность, малоподвижный образ жизни, слишком жирная пища, наследственная предрасположенность.

Ниже рейтинг самых распространенных болезней призывников

1. Гипертоническая болезнь;

2. Остеохондроз;

3. Сколиоз;

4. Плоскостопие;

5. Бронхиальная астма;

6. Атопический дерматит;

7. Экзема;

8. Гипотиреоз;

9. Нестабильность суставов;

10. Контрактура суставов.



Кинопремьеры

В четверг липчан ждёт традиционное обновление репертуара кинотеатров. С самыми интересными новинками мы вас познакомим.

«Сокровища Тома Сойера». США, 2022. Приключения, семейный. Режиссёр Кирк Харрис (6+)

Легенды о потерянном золоте Тома Сойера всегда будоражили умы молодых людей. Трое старшеклассников решают отправиться в захватывающее, местами опасное, путешествие и попытать свое счастье в поисках клада. А компанию им в этом составит их учительница, в прошлом неутомимая искательница приключений.

В ролях: Джои Адамс, Патрик Малдун, Алекс Хайд-Вайд

«Зверогонщики». США, Великобритания. Семейный мультфильм, спорт. Режиссёр Росс Венокур (6+).

Ралли «Шёлковый путь» — уникальнейшая гонка. Предельные скорости, разнообразнейшие ландшафты и только лучшие зверогонщики мира. Правда, это не относится к лори Жи, милому пушистому зверьку с большими глазами и добрым сердцем. Ему не везёт на гонках, но он должен во что бы то ни стало обойти чемпиона Арчи Великвалепного, чтобы спасти свой дом. Пожелаем ему удачи! Его соперники — млекопитающие и земноводные — тоже рьяно мечтают о победе и готовы на всё, чтобы оказаться на финише первыми.

«Дыхание». Россия, 2003. Драма. Режиссёр Роман Каримов (16+)

Виктор — бывший врач, а ныне успешный бизнесмен — нелегально пробирается в больницу, чтобы помочь маме, заболевшей COVID-19. Рискуя жизнью и свободой, он пытается разобраться с неизвестным вирусом и вместе с медицинским коллективом готовит больницу к пандемии.

В ролях: Антон Батырев, Ирина Горбачёва, Даниил Воробьёв.

«Шкатулка проклятия. Шёпот ведьмы». США, 2013. Ужасы. Режиссёры Патрисия Кепа, Аскорье Уайn (18+)

Переехав с мужем в новый дом, Ава получает в подарок от старушки-соседки старинную шкатулку. После того, как она открывает шкатулку, с ней начинают происходить странные вещи. Она слышит какие-то голоса, ей мерещатся ведьмы, которые с каждым днем становятся все навязчивее. Чтобы спастись, Аве нужно раскрыть тайну шкатулки и разгадать, о чем шепчут ведьмы.

В ролях: Оги Дьюк, Аскорье Уайт, Синди Хоган.

Дорогие липчане! Рабочая неделя подходит к концу, осталось ещё чуть-чуть. Но уже можно размышлять о культурном досуге, о походах в кино – для этого и существует наша рубрика. А все остальные новости вы круглосуточно найдёте на GOROD48. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного, поэтому не забывайте чаще заходить на сайт. Ждём 24/7 вас снова и снова.