Полиция проверяет видео липецкого треш-стримера

Стример называет себя «главпетухом Липецка» и разгуливает по улицам с ножом.

Сегодня липчане пожаловались в соцсетях на треш-стрим некого Андрея (Лимона).



Комментаторы жалуются, что мужчина появляется на видео в стрингах и бюстгальтере, называет себя бисексуалом и «главпетухом Липецка уже 10 лет», ходит с ножом по улицам, выкрикивает запрещённые законом лозунги, демонстрирует откровенные позы и обещает разобраться со всеми, кто его обидит, «по понятиям». Одно из сообщений было записано на Соборной площади прямо напротив здания областного правительства.



«Я увидела стрим и оторопела, как отпускать ребёнка в школу? Если кто-то знает этого человека лично, напишите, давайте что-то предпринимать», — пишет липчанка.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, отдел полиции №5 проводит проверку появившегося в соцсетях видеоролика: запись изучают на предмет наличия или отсутствия правонарушений.