Общество

сегодня, 16:48

Полиция проверяет видео липецкого треш-стримера

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#стрим #треш
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Полиция проверяет видео липецкого треш-стримера

Стример называет себя «главпетухом Липецка» и разгуливает по улицам с ножом.

Сегодня липчане пожаловались в соцсетях на треш-стрим некого Андрея (Лимона).

Комментаторы жалуются, что мужчина появляется на видео в стрингах и бюстгальтере, называет себя бисексуалом и «главпетухом Липецка уже 10 лет», ходит с ножом по улицам, выкрикивает запрещённые законом лозунги, демонстрирует откровенные позы и обещает разобраться со всеми, кто его обидит, «по понятиям». Одно из сообщений было записано на Соборной площади прямо напротив здания областного правительства.

«Я увидела стрим и оторопела, как отпускать ребёнка в школу? Если кто-то знает этого человека лично, напишите, давайте что-то предпринимать», — пишет липчанка.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, отдел полиции №5 проводит проверку появившегося в соцсетях видеоролика: запись изучают на предмет наличия или отсутствия правонарушений.
1 973
#стрим #треш
5

Комментарии (1)

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Жизнь

42 минуты назад
По меньше опекайте своих деток, не изолируйте их от общества, потом вот такие выростают. С нарушенной психикой .
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