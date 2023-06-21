Происшествия
33 минуты назад
47-летний чаплыгинец проведёт 8 лет в колонии за убийство на почве ревности
191
Он убил 37-летнего мужчину двумя ударами ножом.
Чаплыгинский районный суд вынес приговор 47-летнему мужчине за убийство на почве ревности, которое произошло 19 февраля этого года в 22:20 в квартире по улице Заречной в Чаплыгине.
Напомним, в квартире нашли труп 37-летнего хозяина. До этого мужчина принимал у себя гостя, мужчины вместе выпивали. По версии следствия, около 16:00 между мужчинами возник конфликт, в ходе которого гость нанес 37-летнему потерпевшему два удара ножом в грудную клетку и в бедро.
Конфликт при распитии спиртного возник из-за ревности гостя к своей сожительнице. В результате полученных ранений потерпевший скончался.
«С учетом смягчающих наказание обстоятельств (явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления) и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, суд назначил 47-летнему мужчине по части 1 статьи 105 УК РФ 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Напомним, в квартире нашли труп 37-летнего хозяина. До этого мужчина принимал у себя гостя, мужчины вместе выпивали. По версии следствия, около 16:00 между мужчинами возник конфликт, в ходе которого гость нанес 37-летнему потерпевшему два удара ножом в грудную клетку и в бедро.
Конфликт при распитии спиртного возник из-за ревности гостя к своей сожительнице. В результате полученных ранений потерпевший скончался.
«С учетом смягчающих наказание обстоятельств (явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления) и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, суд назначил 47-летнему мужчине по части 1 статьи 105 УК РФ 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
191