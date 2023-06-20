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В Ельце из свечей сложат гаубицу М-30

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#память #Великая Отечественная война
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В Ельце из свечей сложат гаубицу М-30

На Красной площади пройдёт акция «Огненные картины войны».

21 июня в 21:00 в Ельце на Красной площади пройдёт акция «Огненные картины войны». Как сообщает администрация Ельца, в этом году из 5 000 свечей будет собран образ елецкой гаубицы М-30 образца 1938 года.

М-30 — это советская гаубица, которая выпускалась с 1939 по 1955 год. Этим орудием были вооружены первые советские крупносерийные самоходные артиллерийские установки Великой Отечественной войны СУ-122.

22 июня в 03:00 в Ельце также состоится акция «Свечи памяти», которая пройдёт на площади Революции (мемориальный комплекс «Вечный огонь»).
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#память #Великая Отечественная война
2

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