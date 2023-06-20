Меняется расписание автобусных маршрутов №№ 236 и 407

Изменения связаны с сезонным падением пассажиропотока.

Областное управление дорог и транспорта сообщило об изменении в расписании движения автобусов по маршрутам № 236 «Грязи-Бутырки-Липецк» и №407 «Грязи – Липецк (пл.Мира)».«С 21 июня автобусы № 236 в первый рейс с автостанции «Сокол» будут отправляться, как и раньше — в 07:30.С 1 июля по 31 августа из-за снижения пассажиропотока в период летних каникул по маршруту № 407 «Грязи — Липецк (площадь Мира)» отменяются шесть оборотных рейсов отправлением из Грязей в 06:25, 08:05, 11:25, 13:05, 14:45, 16:25, из Липецка с 7:15, 8:55, 12:15, 13:55, 15:35, 17:15», — сообщили в управлении.