Экономика

сегодня, 18:25

В Липецкой области дешевеют продукты, но дорожают непродовольственные товары

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#цены #инфляция
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В Липецкой области дешевеют продукты, но дорожают непродовольственные товары

Ускорился рост цен на услуги.

Годовая инфляция в Липецкой области в мае выросла до 2,6% (в апреле она составляла 2,4%). Аналогичная динамика отмечена в целом по стране и по Центральному федеральному округу.

Как сообщили в пресс-службе липецкого отделения Банка России, по сравнению с предыдущим месяцем в годовом сопоставлении ускорился рост цен на услуги, подорожали непродовольственные товары. В то же время ускорилось снижение стоимости продовольствия.

В среднем за три месяца (март – май 2023 года) прирост цен составил чуть более 0,3%, что в годовом выражении эквивалентно 4%.

В Липецкой области в мае дешевели продукты питания.

«В прошлом году сельхозпредприятия региона получили высокий урожай зерновых культур и сахарной свеклы, в итоге снизились цены на муку и сахар, замедлился рост цен на кондитерские изделия. Кроме того, расширилось предложение сырого молока и готовой молочной продукции, что отразилось на динамике цен.  Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в Липецкой области увеличился до 1,1%, а на услуги – до 10,1%. Ценовое давление постепенно усиливается после периода сдержанного роста цен во второй половине 2022 года», - отмечают в региональном отделении Банка России.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 4,5-6,5% в 2023 году, а затем вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
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#цены #инфляция
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Комментарии (7)

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Верим

17 минут назад
В прошлом году инфляция 6.8 а ЖКХ поднялась на 9.6.
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Коммунист

27 минут назад
Петр Ильич, это капитализм.
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Постоянно закупают там.

34 минуты назад
Когда у нас цены были ниже Воронежских именно на не продовольственные товары? Даже с привозом от туда перекрывает наши цены. И взять даже одну торговлю плошадку, у них цена ниже.
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Ентот

40 минут назад
Липецкая область вышла в топ 5 городов мира, ура товарищи! Дальше больше.
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Петр Ильич

46 минут назад
Морковку продают по 70 руб это дешевеет или это по просьбам трудящихся?
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Потребитель

54 минуты назад
Говядина, свиное сало, овощи, фрукты, колбасные изделия, сыр, рыба, табачные изделия игнорировали период сдержанного роста цен.
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Старик

56 минут назад
Как то я не заметил подешевение продуктов. Не дорожают и дай бог.
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
160
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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