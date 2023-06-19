В Липецкой области дешевеют продукты, но дорожают непродовольственные товары

Ускорился рост цен на услуги.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в Липецкой области увеличился до 1,1%, а на услуги – до 10,1%. Ценовое

давление постепенно усиливается после периода сдержанного роста цен во второй половине 2022 года», - отмечают в региональном отделении Банка России.



По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 4,5-6,5% в 2023 году, а затем вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Годовая инфляция в Липецкой области в мае выросла до 2,6% (в апреле она составляла 2,4%). Аналогичная динамика отмечена в целом по стране и по Центральному федеральному округу.Как сообщили в пресс-службе липецкого отделения Банка России, по сравнению с предыдущим месяцем в годовом сопоставлении ускорился рост цен на услуги, подорожали непродовольственные товары. В то же время ускорилось снижение стоимости продовольствия.В среднем за три месяца (март – май 2023 года) прирост цен составил чуть более 0,3%, что в годовом выражении эквивалентно 4%.В Липецкой области в мае дешевели продукты питания.«В прошлом году сельхозпредприятия региона получили высокий урожай зерновых культур и сахарной свеклы, в итоге снизились цены на муку и сахар, замедлился рост цен на кондитерские изделия. Кроме того, расширилось предложение сырого молока и готовой молочной продукции, что отразилось на динамике цен.