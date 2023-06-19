83-летняя липчанка поверила в замену денег и отдала мошенникам 365 000 рублей

А всего за неделю от действий мошенников пострадали 32 человека.

16 июня в квартиру 83-летней липчанки позвонили неизвестные и сообщили о проводимой финансовой реформе. Женщина поверила в необходимость замены денег на купюры нового образца.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, пенсионерка передала мошенникам 365 000 рублей, но обновлённые деньги ей так и не принесли.



Всего за прошедшую неделю 32 жителя Липецкой области перечислили мошенникам 12,5 миллиона рублей.