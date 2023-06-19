Происшествия
сегодня, 17:30
83-летняя липчанка поверила в замену денег и отдала мошенникам 365 000 рублей
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А всего за неделю от действий мошенников пострадали 32 человека.
16 июня в квартиру 83-летней липчанки позвонили неизвестные и сообщили о проводимой финансовой реформе. Женщина поверила в необходимость замены денег на купюры нового образца.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, пенсионерка передала мошенникам 365 000 рублей, но обновлённые деньги ей так и не принесли.
Всего за прошедшую неделю 32 жителя Липецкой области перечислили мошенникам 12,5 миллиона рублей.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, пенсионерка передала мошенникам 365 000 рублей, но обновлённые деньги ей так и не принесли.
Всего за прошедшую неделю 32 жителя Липецкой области перечислили мошенникам 12,5 миллиона рублей.
2 156
Доживи до её лет
Как же плохо