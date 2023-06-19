Происшествия

сегодня, 17:30

83-летняя липчанка поверила в замену денег и отдала мошенникам 365 000 рублей

2 156
#мошенничество
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83-летняя липчанка поверила в замену денег и отдала мошенникам 365 000 рублей

А всего за неделю от действий мошенников пострадали 32 человека.

16 июня в квартиру 83-летней липчанки позвонили неизвестные и сообщили о проводимой финансовой реформе. Женщина поверила в необходимость замены денег на купюры нового образца.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, пенсионерка передала мошенникам 365 000 рублей, но обновлённые деньги ей так и не принесли.

Всего за прошедшую неделю 32 жителя Липецкой области перечислили мошенникам 12,5 миллиона рублей.
2 156
#мошенничество
2

Комментарии (2)

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Доживи до её лет

28 минут назад
Как же плохо, потом умом хвались, ты сейчас уже в буквах путаешься.
ответить

Как же плохо

59 минут назад
Кагода деньги есть, а ума нет
ответить
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
160
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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