1598 должникам сохранили прожиточный минимум

Но воспользоваться правом на сохранение прожиточного минимума могут не все.

С момента вступления в силу закона «О сохранении прожиточного минимум за должниками» в Управление Федеральной службы судебных приставов России по Липецкой области поступило более 2000 заявлений. 1598 должникам минимальный размер дохода сохранили.



Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, для сохранения прожиточного минимума должникам необходимо обратиться с заявлением в подразделение судебных приставов, в котором возбуждено исполнительное производство, или подать заявление через Единый портал государственных услуг.



Но воспользоваться правом на сохранение прожиточного минимума могут не все: исключение составляют должники по алиментам, компенсации вреда здоровью, в связи со смертью кормильца, по возмещению ущерба, причиненного преступлением.



Сохранить размер прожиточного минимума можно только на одном счёте в одном банке. Из превышающей прожиточный минимум суммы будут удерживаться деньги в счёт погашения задолженности.











