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сегодня, 09:53

1598 должникам сохранили прожиточный минимум

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#приставы #долги
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1598 должникам сохранили прожиточный минимум

Но воспользоваться правом на сохранение прожиточного минимума могут не все.

С момента вступления в силу закона «О сохранении прожиточного минимум за должниками» в Управление Федеральной службы судебных приставов России по Липецкой области поступило более 2000 заявлений. 1598 должникам минимальный размер дохода сохранили.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, для сохранения прожиточного минимума должникам необходимо обратиться с заявлением в подразделение судебных приставов, в котором возбуждено исполнительное производство, или подать заявление через Единый портал государственных услуг.

Но воспользоваться правом на сохранение прожиточного минимума могут не все: исключение составляют должники по алиментам, компенсации вреда здоровью, в связи со смертью кормильца, по возмещению ущерба, причиненного преступлением.

Сохранить размер прожиточного минимума можно только на одном счёте в одном банке. Из превышающей прожиточный минимум суммы будут удерживаться деньги в счёт погашения задолженности.





1 274
#приставы #долги
2

Комментарии (1)

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Внушаемый

46 минут назад
Любой гражданин должен иметь право на сохранение прожиточного минимума ! Тогда напишите,сколько граждан живет за чертой прожиточного минимума ! И как можно жить без прожиточного минимума ? Это очевидное-невероятное ! Однако !
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