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46 минут назад
Московские туристы пропали в горах Карачаево-Черкесии
Группа из четырех туристов из Москвы не вышла на связь в горах Карачаево-Черкесии, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС РФ.
На поиски пропавших вышла поисковая миссия, которую отправили на помощь туристам, вышедшим на маршрут в горной местности Зеленчукского района республики.
По данным ведомства, 18 июня мужчина сообщил, что его дочь 1983 года рождения, участница зарегистрированной туристической группы в составе четырех человек из Москвы, не выходит на связь. Группа вышла на маршрут 12 июня из поселка Архыз, и должна закончить поход 21 июня в селе Нижний Архыз Зеленчукского района.
На поиски туристов отправили трех человек из поисково-спасательного подразделения. Спасатели уже обследовали долину реки Дукка и озеро Семицветное, но не обнаружили туристов. На ночь поиски были приостановлены, но они продолжатся завтра. В связи с исчезновением группы СКР по КЧР организовал проверку.
На поиски пропавших вышла поисковая миссия, которую отправили на помощь туристам, вышедшим на маршрут в горной местности Зеленчукского района республики.
По данным ведомства, 18 июня мужчина сообщил, что его дочь 1983 года рождения, участница зарегистрированной туристической группы в составе четырех человек из Москвы, не выходит на связь. Группа вышла на маршрут 12 июня из поселка Архыз, и должна закончить поход 21 июня в селе Нижний Архыз Зеленчукского района.
На поиски туристов отправили трех человек из поисково-спасательного подразделения. Спасатели уже обследовали долину реки Дукка и озеро Семицветное, но не обнаружили туристов. На ночь поиски были приостановлены, но они продолжатся завтра. В связи с исчезновением группы СКР по КЧР организовал проверку.