Туристический автобус из Беларуси сгорел на трассе «Дон» в Липецкой области

Госпитализирована 55-летняя женщина.

На трассе «Дон» в Хлевенском района Липецкой области сегодня сгорел туристический автобус, двигавшийся по маршруту Гомель-Кабардино-Балкария. На месте пожара работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции.



«По предварительным данным, автобус загорелся 16 июня около 16:00 на 459 километре трассы М-4 в районе села Хлевное. Во время движения водитель автобуса обратил внимание на задымление в моторном отсеке, незамедлительно остановил автобус и вызвал экстренные службы, после чего приступил к эвакуации пассажиров», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области.



В автобусе находились 49 пассажиров, в том числе 13 детей, и два водителя. При эвакуации получила травмы 55-детняя пассажирка автобуса, она госпитализирована.



«Движение транспорта на данном участке трассы не затруднено. Автобус уничтожен огнем полностью. Муниципальные власти приняли решение о размещении пассажиров автобуса в одной из гостиниц района», — добавили в полиции.





