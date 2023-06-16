Происшествия

сегодня, 17:11

Туристический автобус из Беларуси сгорел на трассе «Дон» в Липецкой области

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#пожар
Туристический автобус из Беларуси сгорел на трассе «Дон» в Липецкой области

Госпитализирована 55-летняя женщина.

На трассе «Дон» в Хлевенском района Липецкой области сегодня сгорел туристический автобус, двигавшийся по маршруту Гомель-Кабардино-Балкария. На месте пожара работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. 

«По предварительным данным, автобус загорелся 16 июня около 16:00 на 459 километре трассы М-4 в районе села Хлевное. Во время движения водитель автобуса обратил внимание на задымление в моторном отсеке, незамедлительно остановил автобус и вызвал экстренные службы, после чего приступил к эвакуации пассажиров», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области.

В автобусе находились 49 пассажиров, в том числе 13 детей, и два водителя. При эвакуации получила травмы 55-детняя пассажирка автобуса, она госпитализирована.

«Движение транспорта на данном участке трассы не затруднено. Автобус уничтожен огнем полностью. Муниципальные власти приняли решение о размещении пассажиров автобуса в одной из гостиниц района», — добавили в полиции.


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#пожар

Комментарии (3)

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38 минут назад
Нечего шастать
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++

38 минут назад
А я месяц назад приехал из КБР)))
ответить

Викторм

57 минут назад
Людей жалко. Съездили...
ответить
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
158
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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