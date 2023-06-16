Сегодня и завтра у одиннадцатикласcников — самый короткий ЕГЭ

Вторая, устная часть экзамена по иностранным языкам — раздел «Говорение» длится всего 17 минут.

16 и 17 июня одиннадцатиклассники сдают устную часть ЕГЭ по иностранным языкам. По данным пресс-службы управления образования и науки Липецкой области, на экзамен по английскому языку зарегистрировался 541 участник, по французскому языку — 6 человек, немецкий язык сдают 12 человек, испанский язык — один человек. В школах организовано три пункта проведения экзамена.



Устная часть экзамена по иностранным языкам включает чтение вслух научно-популярного текста и выполнение заданий на иностранном языке в форме монологических высказываний.



Для сдачи экзамена используются компьютеры без доступа к интернету и аудиогарнитура.



Письменная и устная часть экзамена оцениваются в совокупности, в разделе «Говорение» оценивать будут фонетическую сторону речи и решение коммуникативных задач.



Продолжительность устной части экзамена по английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам составляет всего 17 минут.



Свои результаты участники экзамена получат не позднее 4 июля.