сегодня, 17:40
В Матырском отключат холодную воду
16 июня «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в шести районах Липецка – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители почти двух десятков улиц, сообщили в компании.
С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 4, 6, 6/1, 8, 10, 16, 18, 12, 12а, 14, 14а по проезду Строителей, №№ 11а, 14, 16а в Студенческом городке, №№ 12, 14, 16, 18 по улице Водопьянова. Машина с водой будет находиться по адресу: улица Студенческий городок, 11а.
С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 3, 5, 7 по бульвару Есенина, № 18 по улице Катукова. Воду можно будет набрать возле дома № 7 по бульвару Есенина.
С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора улицы Буденного (в селе Желтые пески)Воду подвезут по заявкам потребителей.
С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 5, 5а, 7, 9 по улице Доватора, №№ 13, 15 по улице Папина, №№ 2, 3, 3а, 4, 6, 8, 10 по улице Б. Хмельницкого, № 7 по улице Айвазовского. Цистерна с водой будет стоять возле дома № 7 по улице Айвазовского.
С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 2а/1, 2б по улице Папина, №№ 1г, 1д, 3, 5/1, 5а по улице Союзной, №№ 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 26 по проезду Потапова, в частном секторе проезда Потапова, улицы Союзной. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Союзная, 3.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.