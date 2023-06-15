В Матырском отключат холодную воду

16 июня «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в шести районах Липецка – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители почти двух десятков улиц, сообщили в компании.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется часть поселка Матырского – дома №№ 3/2, 13а, 50, 180 по улице Дубовой, №№ вл.3, вл. 3/4 по улице Саратовской, №№ 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 4а/1, 4б, 5, 7, 8, 8/1, 8/2, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а по улице Моршанской, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 по улице Физкультурной, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по улице Российской, №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 по улице Сельскохозяйственной. Воду подвезут по двум адресам: по улице Моршанской, 22, по улице Сельскохозяйственной, 12.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 4, 6, 6/1, 8, 10, 16, 18, 12, 12а, 14, 14а по проезду Строителей, №№ 11а, 14, 16а в Студенческом городке, №№ 12, 14, 16, 18 по улице Водопьянова. Машина с водой будет находиться по адресу: улица Студенческий городок, 11а.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 3, 5, 7 по бульвару Есенина, № 18 по улице Катукова. Воду можно будет набрать возле дома № 7 по бульвару Есенина.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора улицы Буденного (в селе Желтые пески)Воду подвезут по заявкам потребителей.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 5, 5а, 7, 9 по улице Доватора, №№ 13, 15 по улице Папина, №№ 2, 3, 3а, 4, 6, 8, 10 по улице Б. Хмельницкого, № 7 по улице Айвазовского. Цистерна с водой будет стоять возле дома № 7 по улице Айвазовского.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 2а/1, 2б по улице Папина, №№ 1г, 1д, 3, 5/1, 5а по улице Союзной, №№ 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 26 по проезду Потапова, в частном секторе проезда Потапова, улицы Союзной. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Союзная, 3.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.



