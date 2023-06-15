Общество

сегодня, 17:40

В Матырском отключат холодную воду

167
#отключения
3
В Матырском отключат холодную воду

16 июня «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в шести районах Липецка – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители почти двух десятков улиц, сообщили в компании. 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется часть поселка Матырского – дома №№ 3/2, 13а, 50, 180 по улице Дубовой, №№ вл.3, вл. 3/4 по улице Саратовской, №№ 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 4а/1, 4б, 5, 7, 8, 8/1, 8/2, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а по улице Моршанской, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 по улице Физкультурной, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по улице Российской, №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 по улице Сельскохозяйственной. Воду подвезут по двум адресам: по улице Моршанской, 22, по улице Сельскохозяйственной, 12. 

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 4, 6, 6/1, 8, 10, 16, 18, 12, 12а, 14, 14а по проезду Строителей, №№ 11а, 14, 16а в Студенческом городке, №№ 12, 14, 16, 18 по улице Водопьянова. Машина с водой будет находиться по адресу: улица Студенческий городок, 11а. 

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 3, 5, 7 по бульвару Есенина, № 18 по улице Катукова. Воду можно будет набрать возле дома № 7 по бульвару Есенина. 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора улицы Буденного (в селе Желтые пески)Воду подвезут по заявкам потребителей. 

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 5, 5а, 7, 9 по улице Доватора, №№ 13, 15 по улице Папина, №№ 2, 3, 3а, 4, 6, 8, 10 по улице Б. Хмельницкого, № 7 по улице Айвазовского. Цистерна с водой будет стоять возле дома № 7 по улице Айвазовского. 

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 2а/1, 2б по улице Папина, №№ 1г, 1д, 3, 5/1, 5а по улице Союзной, №№ 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 26 по проезду Потапова, в частном секторе проезда Потапова, улицы Союзной. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Союзная, 3. 
После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

167
#отключения
3

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
155
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

Еще в рубрике

Студенту-ветерану СВО помогают перевестись с коммерческой формы обучения вуза на бюджетную
#спецоперация #СВО #вуз
5
Студенту-ветерану СВО помогают перевестись с коммерческой формы обучения вуза на бюджетную

сегодня, 16:01

Общество
Депутата Госдумы липчане будут выбирать три дня
#выборы
9
Депутата Госдумы липчане будут выбирать три дня

сегодня, 15:43

Общество
За нелицензионные программы с фирмы взыскали 800 тысяч рублей
#авторские права
5
За нелицензионные программы с фирмы взыскали 800 тысяч рублей

сегодня, 14:51

Общество
Габаритные рамки перед мостом в Грязях останутся
#мост #Грязи #дороги
8
Габаритные рамки перед мостом в Грязях останутся

сегодня, 12:41

Общество
ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов в Липецкой области сдала всего одна выпускница
#ЕГЭ #ГИА #школа
17
ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов в Липецкой области сдала всего одна выпускница

сегодня, 11:01

Общество
В 90% домов по плану 2023 года ведется замена лифтов в рамках капитального ремонта
#фкр
В 90% домов по плану 2023 года ведется замена лифтов в рамках капитального ремонта

сегодня, 11:00

Общество