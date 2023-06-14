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C начала года в Липецке испортили шесть остановок

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#хулиганство #остановка #павильон
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C начала года в Липецке испортили шесть остановок

В мэрии подсчитали ущерб от действий вандалов на остановке «Проспект Победы».

С начала этого года в Липецке испортили шесть остановок. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе администрации Липецка.

Напомним, сегодня утром разбитыми были обнаружены два стеклянных павильона на остановке «Проспект Победы».

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— На баланс эту остановку городу передали в апреле 2022 года. Сумма ущерба составила около 148 тысяч рублей. Заявление в полицию будет написано сегодня. Стекло восстановят в течение месяца — его нужно заказать и доставить, — прокомментировали ситуацию в мэрии.
222
#хулиганство #остановка #павильон
2

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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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