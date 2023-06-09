Одна улица в Сырском останется без холодной воды из-за ремонтных работ

10 июня «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в трех районах Липецка – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители четырех улиц, сообщили в компании.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора улицы Пролетарской в Сырском – воду подвезут по заявкам потребителей.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 40, 42, 44 по улице Л. Толстого, № 11 по улице Ворошилова – цистерна с водой будет находиться по адресу: улица Л. Толстого, 40.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в доме № 29 по улице Катукова – машина с водой подъедет к вышеуказанному дому.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



