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Одна улица в Сырском останется без холодной воды из-за ремонтных работ

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#отключения
Одна улица в Сырском останется без холодной воды из-за ремонтных работ

10 июня «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в трех районах Липецка – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители четырех улиц, сообщили в компании. 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора улицы Пролетарской в Сырском – воду подвезут по заявкам потребителей. 

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 40, 42, 44 по улице Л. Толстого, № 11 по улице Ворошилова – цистерна с водой будет находиться по адресу: улица Л. Толстого, 40. 

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в доме № 29 по улице Катукова – машина с водой подъедет к вышеуказанному дому. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

122
#отключения

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