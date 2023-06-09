Происшествия

36 минут назад

Липчанин сбил насмерть жену, а потом попался на пьяной езде

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#ДТП #прокуратура
Липчанин сбил насмерть жену, а потом попался на пьяной езде

Прокуратура Советского района Липецка поддержала государственное обвинение по уголовному делу о повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

34-летний мужчина уже был осужден за нарушение правил дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть человека. Он сбил жену.

Суд назначил ему пять лет лишения свободы с лишением права управлять автомобилем на три года. Но так как мужчина являлся единственным опекуном малолетнего ребенка, суд предоставил ему отсрочку отбывания наказания до 2025 года, пока ребенку не исполнится 14 лет.

Однако спустя две недели после вступления приговора в законную силу, мужчина сел за руль пьяным. Его задержали полицейские. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264.1 УК РФ.

«Суд отменил отсрочку по первому приговору и назначил виновному общее наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на четыре года», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
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#ДТП #прокуратура

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