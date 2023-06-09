Происшествия
34 минуты назад
В двойном столкновении пострадали двое водителей
За сутки на дорогах региона получили травмы восемь человек.
8 июня в Лебедянском районе на трассе Липецк – Данков столкнулись автомобили «Дэу», «Киа» и «Фотон». Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, сначала столкнулись «Дэу» и «Киа», а затем второй автомобиль отлетел в «Фотон». С места аварии аварии доставлены в больницу 40-летний водитель «Дэу» и 46-летняя женщина-водитель «Киа».
В селе Сселки на улице Ленина 16-летний мотоциклист врезался в стоящую «Ладу Приору». Подросток госпитализирован — он стал шестым несовершеннолетним пострадавшим с начала года в авариях с участием мототехники.
В Лебедяни на улице Горького 47-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением, съехал с дороги и автомобиль врезался в дерево. Водителя доставили в больницу.
Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 14 аварий, они обошлись без пострадавших.
В селе Сселки на улице Ленина 16-летний мотоциклист врезался в стоящую «Ладу Приору». Подросток госпитализирован — он стал шестым несовершеннолетним пострадавшим с начала года в авариях с участием мототехники.
В Лебедяни на улице Горького 47-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением, съехал с дороги и автомобиль врезался в дерево. Водителя доставили в больницу.
Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 14 аварий, они обошлись без пострадавших.