Происшествия

34 минуты назад

В двойном столкновении пострадали двое водителей

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#авария #ДТП
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В двойном столкновении пострадали двое водителей

За сутки на дорогах региона получили травмы восемь человек.

8 июня в Лебедянском районе на трассе Липецк – Данков столкнулись автомобили «Дэу», «Киа» и «Фотон». Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, сначала столкнулись «Дэу» и «Киа», а затем второй автомобиль отлетел в «Фотон». С места аварии аварии доставлены в больницу 40-летний водитель «Дэу» и 46-летняя женщина-водитель «Киа».                  

В селе Сселки на улице Ленина 16-летний мотоциклист врезался в стоящую «Ладу Приору». Подросток госпитализирован — он стал шестым несовершеннолетним пострадавшим с начала года в авариях с участием мототехники.

В Лебедяни на улице Горького 47-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением, съехал с дороги и автомобиль врезался в дерево. Водителя доставили в больницу.   

Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 14 аварий, они обошлись без пострадавших.
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#авария #ДТП
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