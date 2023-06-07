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На угнанном «Москвиче» поехали за спиртным в соседнее село

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#угон #автомобиль
На угнанном «Москвиче» поехали за спиртным в соседнее село

Подозреваемого в угоне уже лишили водительских прав за пьяную езду.

В Липецком районе 47-летний мужчина заявил в полицию об угоне 1 июня от дома в селе Попова Ляда автомобиля «Москвич 2141».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, мужчина рассказал, что накануне выпивал с сожительницей и знакомым. Проснувшись утром, мужчина не нашёл ключей от машины, а во дворе - автомобиля отца. Потерпевший заявил, что подозревает в угоне своего знакомого из села Ивово. Там у одного из домов по улице Колхозной и нашли похищенный автомобиль.

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По версии следствия, пока владелец машины спал, 35-летний неработающий и ранее судимый за кражу подозреваемый решил вместе с сожительницей потерпевшего съездить на чужом автомобиле к себе в село и купить ещё спиртного. Доехав до Ивово, они там и остались.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, за пьяную езду он уже лишен водительских прав на 1,5 года и приговорён к 100 часам обязательных работ.
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#угон #автомобиль

Комментарии (4)

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Коммунист (настоящий)

2 минуты назад
За тридцать лет капитализма своего ничего так и не создали... Приходится людям до сих пор за водкой на Москвиче ездить
ответить

не-а чё

5 минут назад
Едем едем в соседнее село на дискотЭку.
ответить

Они

43 минуты назад
Патриоты
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