Культура

сегодня, 12:28

Актеру театра имени Толстого присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации»

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#театр
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Актеру театра имени Толстого присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации»

Соответствующий указ подписал президент РФ.

Указом президента от 6 июня Липецкого академического театра им. Л.Н. Толстого Владимиру Борисову присвоено  почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Как сообщает областное управление культуры и туризма, Владимир Борисов сыграл около 100 ролей, получил 15 театральных наград. В труппе театра он стал седьмым «Заслуженным артистом».

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#театр
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