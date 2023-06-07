Культура
сегодня, 12:28
Актеру театра имени Толстого присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации»
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Соответствующий указ подписал президент РФ.
Указом президента от 6 июня Липецкого академического театра им. Л.Н. Толстого Владимиру Борисову присвоено почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».
Как сообщает областное управление культуры и туризма, Владимир Борисов сыграл около 100 ролей, получил 15 театральных наград. В труппе театра он стал седьмым «Заслуженным артистом».
Как сообщает областное управление культуры и туризма, Владимир Борисов сыграл около 100 ролей, получил 15 театральных наград. В труппе театра он стал седьмым «Заслуженным артистом».
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