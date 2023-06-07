Актеру театра имени Толстого присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации»

Соответствующий указ подписал президент РФ.

Указом президента от 6 июня Липецкого академического театра им. Л.Н. Толстого Владимиру Борисову присвоено почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».



Как сообщает областное управление культуры и туризма, Владимир Борисов сыграл около 100 ролей, получил 15 театральных наград. В труппе театра он стал седьмым «Заслуженным артистом».



