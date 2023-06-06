34-летний ельчанин хотел заработать на бирже и перечислил мошенникам 1 160 300 рублей

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

34-летний ельчанин перечислил мошенникам 1 160 300 рублей. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, мужчина занимался торгами на бирже и работал с криптовалютой. В мае ему позвонил «сотрудник банка» и предложил заработать, зарегистрировавшись на указанном ему сайте.



Мужчина сначала перевел на счёт 9 300 рублей. Потом ему предложили решиться на ставку в 5 миллионов рублей, но денег не было и его убедили взять кредит в 771 500 рублей и перевести эту сумму на свой счет. Однажды мужчине удалось «вывести» деньги, тогда он взял еще несколько кредитов и стал активнее заниматься торгами. А в конце мая его специальный счет был заблокирован. Чтобы его разблокировать, мужчина внёс на него еще деньги, перед этим оформив дополнительный кредит. Затем с ельчанином связался юрист. Он пояснил, что поможет вывести деньги, но потребуются новые вложения, а также открытие крипто-кошельков. Тогда потерпевший понял, что его обманывают мошенники и обратился в полицию. Всего он лишился 1 160 300 рублей.



СО ОМВД России по Ельцу возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».



Всего за сутки нанесённый мошенниками жителям Липецкой области ущерб составил около 6,6 миллиона рублей.