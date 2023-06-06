Происшествия

33 минуты назад

34-летний ельчанин хотел заработать на бирже и перечислил мошенникам 1 160 300 рублей

125
#мошенничество
34-летний ельчанин хотел заработать на бирже и перечислил мошенникам 1 160 300 рублей

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

34-летний ельчанин перечислил мошенникам 1 160 300 рублей. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, мужчина занимался торгами на бирже и работал с криптовалютой. В мае ему позвонил «сотрудник банка» и предложил заработать, зарегистрировавшись на указанном ему сайте.

Мужчина сначала перевел на счёт 9 300 рублей. Потом ему предложили решиться на ставку в 5 миллионов рублей, но денег не было и его убедили взять кредит в 771 500 рублей и перевести эту сумму на свой счет. Однажды мужчине удалось «вывести» деньги, тогда он взял еще несколько кредитов и стал активнее заниматься торгами. А в конце мая его специальный счет был заблокирован. Чтобы его разблокировать, мужчина внёс на него еще деньги, перед этим оформив дополнительный кредит. Затем с ельчанином связался юрист. Он пояснил, что поможет вывести деньги, но потребуются новые вложения, а также открытие крипто-кошельков. Тогда потерпевший понял, что его обманывают мошенники и обратился в полицию. Всего он лишился 1 160 300 рублей.

СО ОМВД России по Ельцу возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Всего за сутки нанесённый мошенниками жителям Липецкой области ущерб составил около 6,6 миллиона рублей.
125
#мошенничество

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Купите большую квартиру для семьи и сохраните 4 миллиона
Купите большую квартиру для семьи и сохраните 4 миллиона
Бизнес

Еще в рубрике

В Липецком областном суде проверяют сообщение об угрозе взрыва
#телефонный терроризм #минирование
В Липецком областном суде проверяют сообщение об угрозе взрыва

сегодня, 12:57

Происшествия
20-летний парень проверял свои навыки угонщика и разбил за одну ночь два автомобиля
#угон
1
20-летний парень проверял свои навыки угонщика и разбил за одну ночь два автомобиля

сегодня, 12:26

Происшествия
Автомобиль «Киа» слетел с дороги: травмы получила 25-летняя женщина
#авария #ДТП
4
Автомобиль «Киа» слетел с дороги: травмы получила 25-летняя женщина

сегодня, 09:42

Происшествия
19-летняя девушка отказалась срывать тонировку: её наказали ещё и за неповиновение полицейскому
#тонировка #ПДД #нарушение
14
19-летняя девушка отказалась срывать тонировку: её наказали ещё и за неповиновение полицейскому

сегодня, 09:38

Происшествия
Две женщины и двое мужчин пострадали в аварии на проспекте Победы
#авария #ДТП
17
Две женщины и двое мужчин пострадали в аварии на проспекте Победы

сегодня, 09:31

Происшествия
В посёлке Новая Жизнь сгорел цех по производству подсолнечного масла
#пожар
4
В посёлке Новая Жизнь сгорел цех по производству подсолнечного масла

сегодня, 09:19

Происшествия