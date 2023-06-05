Завтра в Липецкой области сухо и до +24

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием обширного антициклона – погода ожидается без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 6 и 7 июня – 14-16 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы, 8 июня – 18 градусов тепла, что около нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 июня в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 6-11 м/сек. Ночью будет от +5 до +10 градусов, днем температура составит от +19 до +24 градусов.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха опустится от +6 +8 градусов, днем она составит от +20 до +22 градусов.



День 6 июня стал самым теплым в Липецке в 1988 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2018 году – 4 градуса тепла.



