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Завтра в Липецкой области сухо и до +24

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#потепление
Завтра в Липецкой области сухо и до +24

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием обширного антициклона – погода ожидается без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 6 и 7 июня – 14-16 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы, 8 июня – 18 градусов тепла, что около нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 июня в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 6-11 м/сек. Ночью будет от +5 до +10 градусов, днем температура составит от +19 до +24 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха опустится от +6 +8 градусов, днем она составит от +20 до +22 градусов.

День 6 июня стал самым теплым в Липецке в 1988 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2018 году – 4 градуса тепла. 

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#потепление

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