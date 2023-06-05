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39 минут назад

В Липецке ремонтируют памятник военному летчику

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#памятник #ремонт
В Липецке ремонтируют памятник военному летчику

Стоимость контракта составляет 616 тысяч рублей.

В сквере у площади Революции начался ремонт памятника Герою Советского Союза Дмитрию Барашеву и членам его экипажа. ООО «СТРОЙ48» должно произвести облицовку стен памятника фактурной штукатуркой, заменить облицовку из гранитных плит, а также отремонтировать и усилить основание мемориала. Ремонт, оценный в 616 тысяч рублей, должен завершиться до 31 июля 2023 года.





«Решение о ремонте принято на основании периодического осмотра памятника— в ходе обследования была выявлена осадка основания мемориала с образованием трещин в покрытии пола и подпорных стен», — рассказали в пресс-службе мэрии Липецка.

В этом году обновлены малые архитектурные формы и цветники сквера. Рабочие восстановили лакокрасочное покрытие пергол, арок, а также провели санитарную обрезку кустов роз.

Дмитрий Барашев — военный летчик, участник Великой Отечественной войны. Он погиб в авиакатастрофе недалеко от Липецка в ночь с 19 на 20 августа 1943 года. Вместе с двумя членами экипажа штурманом-радистом лейтенантом В. Н. Травиным и стрелком-радистом старшиной Н. С. Подчуфаровым Барашев был похоронен в сквере у площади Революции
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#памятник #ремонт

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