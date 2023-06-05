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В Ульяновской области 6 человек стали жертвами отравления после употребления сидра
В Димитровграде Ульяновской области от отравления сидром погибли шесть человек. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, шестеро из потерпевших скончались.
"По данным следствия, в период с 3 по 4 июня 2023 года несколько жителей г.Димитровграда были госпитализированы с диагнозом отравление неустановленным веществом. Несмотря на оказанную всестороннюю медицинскую помощь, шестеро из потерпевших скончались", - говорится в сообщении Следственного комитета.
Прокуратура Ульяновской области организовала проверку в связи с отравлением жителей Димитровграда.
Следствие установило, что потерпевшие употребляли спиртной напиток "Сидр", купленный в магазинах города "Территория пива". Продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самарской области. На предприятии в настоящее время проводятся следственные действия.
Сотрудниками полиции был задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.
Расследование данного уголовного дела взято руководством прокуратуры Ульяновской области на контроль, - говорится в заявлении надзорного ведомства.