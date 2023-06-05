Сегодня в Липецке: безопасность на даче, зарегистрировать старую недвижимость и авто за 7 миллионов

Рассказываем всё необходимое про первый понедельник лета.
Похолодает, но без осадков
Столбик термометра сегодня будет показывать от 19 до 21 градуса. Не жарко, но зато не повторятся дожди, которые портили жизнь на выходных. Синоптики обещают, что день пройдёт без осадков.
Отключения воды
Временные неудобства сегодня предстоит пережить липчанам в так называемых новых микрорайонах. С 10:00 до 17:00 без холодной воды останутся жители улиц Белана, 15, 17; Бунина, 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24; Катукова, 19, 23; Меркулова, 30, 32, 34; Стаханова, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59; Теперика, 1, 2, 3, 7, 11, 13, 15, 19; Учебного переулка, 1, 1 к.1, 1 к.2, 2, 4, 6.
С 10:00 до 20:00 перекроют вентили в частном сектора на улицах Винницкой, Маршала Рыбалко, Лутова, Подсобное хозяйство, Рябиновой, Харьковской.
Мрак
В связи с ремонтными работами на электрических сетях с 9:00 до 17:00 без света останутся дома на улицах Байкальской, 29; Владимирской, 44; Кузнечной, 12; Майской, 18, 21; Морской, 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97, 124; Московской, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139; Полетаева, 15, 44а, 66а, 68а; Пришкольной с №1 по № 39а; Речной, 20; Санаторной, 5, 19а, 20; Таежной, 1а, 3, 12, 15, 22; Тепличной, 24а, 33; Тюленина, 3, 11, 12, 13; Уступной, 2, 26; а также в Витебском переулке, 9; на проезде Сержанта Кувшинова, 7,9; на площади Театральной, 3.
В эти же часы также обесточат улицы Асфальтную, Владивостокскую, Краснодарскую, Пензенскую, переулок Данковский.
Пробки
Первые заторы рабочей недели не заставили долго себя ждать, а появились, когда ещё не было шести утра. Пока пробки слабенькие, на электронной карте обозначены жёлтым цветом, но красные участки тоже появятся. Чтобы не начинать с опоздания, советуем перед выездом потратить пару минут на изучение дорожной обстановки в «Яндекс-картах» или аналогичных приложениях. Возможно, вам удастся объехать проблемные места.
«Троица» (12+)
«Троица» - это не только древняя икона XV века кисти Андрея Рублёва. На самом деле она ещё древнее, Троицей называли один из традиционных славянских оберегов. Предки верили, что пока кукла в доме, домочадцам не грозят беды, болезни и скандалы. На березовый столбик наматывали лоскутки зеленого цвета и заплетали три косы из зеленых ниток. Женский образ домашней берегини украшали березовыми веточками, поскольку береза на Руси считалась деревом здоровья и силы русского духа.
Сегодня в 17:00 в областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) мастер Светлана Колобовникова научит всех желающих превращать обычный березовый столбик в прекрасный кукольный образ троицкой берегини, а еще расскажет, где ее лучше хранить и поведает об обрядах с этой куклой, чтобы вся семья оставалась здоровой круглый год.
«По тропинкам Лукоморья» (6+)
Близится день рождения Александра Пушкина, он уже завтра – 6 июня. А первые мероприятия в память о «солнце русской поэзии», со дня рождения которого исполняется 224 года, начнутся уже сегодня. В 10:00 юных читателей приглашают в Липецкю областную детскую библиотеку (ул. Толстого, 40) на литературную мозаику «По тропинкам Лукоморья».
Сопровождать ребят по тропинкам загадочного Лукоморья будут герои произведений поэта. Ребятам предстоит разделиться на команды и проверить, насколько хорошо они знакомы с творческим наследием классика. Им предстоит разгадать шарады и кроссворды, изобразить пантомимы и сыграть в настоящем спектакле, вспомнить содержание всех сказок и отличить верные утверждения о самом поэте от вымышленных.
Зарегистрировать старинную недвижимость
Если есть недвижимость, то должно быть и свидетельство о праве собственности, а главное – запись е Едином государственном реестре. Но ЕГРН возник в 1998 году, а частное имущество – с незапамятных времён. Если у вас есть гаражи, садовые участки, дачи и даже квартиры, которые приобрели вы или ваши родители до 1998 года и до сих пор нет записи в госреестре, то самое время этим заняться. Администрация Липецка информирует о приёме документов от владельцев. Делается это в соответствие с федеральным законом, дабы обеспечить защиту имущества собственников.
Для регистрации прав на объекты недвижимости граждане могут подать документы, подтверждающие права (например, регистрационные удостоверения БТИ, договоры на передачу квартир в собственность, свидетельства о праве на наследство, свидетельства о регистрации земельных участков старого образца, справки жилищных кооперативов и т.п.) в Управление имущественных и земельных отношений администрации Липецка.
Сделать это можно любым из способов:
- подать лично по адресу: г. Липецк, пл. Театральная, д.1, кабинет 324, понедельник – четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.30, перерыв с 13.00 до 14.00;
- отправить почтой по адресу: г. Липецк, пл. Театральная, д. 1;
- на адрес электронной почты: priem-uizo@lipetskcity.ru
Кроме того владельцы имущества также могут самостоятельно обратиться с заявлением и имеющимися документами на недвижимость в МФЦ, по результатам рассмотрения которых будет принято решение о внесении сведений в Росреестр.
Телефоны для справок: +7(4742) 239-269, 239-297, 239-264.
Безопасность на даче превыше всего
В понедельник многие вернулись с дач. Надеемся, что отдых прошёл успешно, но ГО и ЧС Липецка предупреждает, что ухо всё равно нужно держать востро во всём, что касается противопожарной безопасности на загородных участках.
Чтобы не случилось непоправимого, спасатели рекомендуют:
- установить у каждого строения емкость с водой, иметь приставные лестницы, достигающие крыши;
- устроить противопожарные полосы для предотвращения переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения, оградить имущество от пожара очищенной от грунта полосой земли;
- приостановить разведение костров, проведение пожароопасных работ, топку печей в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды;
- не оставлять во дворах баллоны с газом, а также емкости с легковоспламеняющимися или горючими жидкостями;
- не оставлять на улице брошенные бутылки, битые стекла, которые превращаясь на солнце в линзу, концентрируют солнечные лучи до спонтанного возгорания находящейся под ней травы;
- содержать в исправном состоянии электрические сети и электробытовые, газовые и керосиновые приборы, печи и соблюдать меры предосторожности при их эксплуатации;
- не применять источников открытого огня для освещения;
- не оставлять без присмотра детей, не разрешать им игры со спичками или зажигалками.
Если все-таки на участке произошел пожар, необходимо немедленно оповестить о возгорании соседей и сообщить о происшествии в Службу спасения "112" или в пожарную охрану по номер "01", "101" - с мобильного.
Уникальное авто
Еще один раритетный автомобиль выставлен на продажу на Авито. Заднеприводный Buick Riviera сошёл с конвейера General Motorsв 1967 году. Староват? Зато двигатель V8 располагает объёмом 7460 кубических сантиметров и мощностью 370 л. с. Название в переводе с итальянского означает «береговая линия» и вдохновлено Французской Ривьерой.
Модель представлена в кузове купе и является вторым поколением серии Riviera. Она отличается от первой версии усовершенствованным дизайном — кузов автомобиля получил новые очертания, стал шире и длиннее. От предшественника Buick Riviera 1967 года получил в наследство трансмиссию, тормозную систему и крестообразную раму. Интерьер был обновлен ковшеобразными сидениями: данная опция позволяла превращать 4-местный автомобиль в 6-местный.
Экземпляр выделяется не только своей уникальностью и отличным состоянием, но и обилием тюнинга. Так, например, диски для Buick были сделаны в единственном экземпляре с повтором рисунка тормозных барабанов, а сам автомобиль окрашен в яркий оттенок фиолетового с леденцовым блеском и соответствующим названием — «Ultra Candy». За 56 лет представленный экземпляр проехал не так много – 57 тысяч километров, по ПТС имел всего двух владельцев. Продаётся в Московской области, а стоит всего ничего – 7 миллионов рублей.
Дорогие липчане! В понедельник нужно работать, но можно помечтать и о роскошном Buick Riviera. Главное – не снимать руку с пульса событий жизни и всегда следить за новостями. У липчан есть для этого отличная возможность: достаточно просто зайти на GOROD48, где все важные и интересные события собраны в одном месте. Чаще заходите на сайт, мы ждём вас снова и снова. Будет интересно!
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