Сегодня в Липецке: безопасность на даче, зарегистрировать старую недвижимость и авто за 7 миллионов

Рассказываем всё необходимое про первый понедельник лета.

Похолодает, но без осадков

Столбик термометра сегодня будет показывать от 19 до 21 градуса. Не жарко, но зато не повторятся дожди, которые портили жизнь на выходных. Синоптики обещают, что день пройдёт без осадков.







Отключения воды

Временные неудобства сегодня предстоит пережить липчанам в так называемых новых микрорайонах. С 10:00 до 17:00 без холодной воды останутся жители улиц Белана, 15, 17; Бунина, 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24; Катукова, 19, 23; Меркулова, 30, 32, 34; Стаханова, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59; Теперика, 1, 2, 3, 7, 11, 13, 15, 19; Учебного переулка, 1, 1 к.1, 1 к.2, 2, 4, 6.







С 10:00 до 20:00 перекроют вентили в частном сектора на улицах Винницкой, Маршала Рыбалко, Лутова, Подсобное хозяйство, Рябиновой, Харьковской.

Мрак

В связи с ремонтными работами на электрических сетях с 9:00 до 17:00 без света останутся дома на улицах Байкальской, 29; Владимирской, 44; Кузнечной, 12; Майской, 18, 21; Морской, 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97, 124; Московской, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139; Полетаева, 15, 44а, 66а, 68а; Пришкольной с №1 по № 39а; Речной, 20; Санаторной, 5, 19а, 20; Таежной, 1а, 3, 12, 15, 22; Тепличной, 24а, 33; Тюленина, 3, 11, 12, 13; Уступной, 2, 26; а также в Витебском переулке, 9; на проезде Сержанта Кувшинова, 7,9; на площади Театральной, 3.







В эти же часы также обесточат улицы Асфальтную, Владивостокскую, Краснодарскую, Пензенскую, переулок Данковский.

Пробки

Первые заторы рабочей недели не заставили долго себя ждать, а появились, когда ещё не было шести утра. Пока пробки слабенькие, на электронной карте обозначены жёлтым цветом, но красные участки тоже появятся. Чтобы не начинать с опоздания, советуем перед выездом потратить пару минут на изучение дорожной обстановки в «Яндекс-картах» или аналогичных приложениях. Возможно, вам удастся объехать проблемные места.









«Троица» (12+)