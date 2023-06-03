49 минут назад
Первые последствия стихии: на улице Циолковского ветка дерева упала на 6 машин
Автомобили получили повреждения разной степени тяжести.
Сегодняшняя гроза и порывы ветра не прошли даром. Вновь поступило сообщение о том, что ненастье не выдерживают деревья в так называемых старых микрорайонах Липецка.
На улице Циолковского напротив дома 7/2 с дерева свалилась огромная ветка, которая приземлилась аккурат на парковку, похоронив под собой шесть автомобилей.
Теперь хозяевам предстоит оценить тяжесть ущерба.
макс
бумеранг
Ванька Грозный
макс
Судя по фото
игорь