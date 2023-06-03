Общество

49 минут назад

Первые последствия стихии: на улице Циолковского ветка дерева упала на 6 машин

5 892
#Стихия #гроза #упала ветка
6
Первые последствия стихии: на улице Циолковского ветка дерева упала на 6 машин

Автомобили получили повреждения разной степени тяжести.

Сегодняшняя гроза и порывы ветра не прошли даром. Вновь поступило сообщение о том, что ненастье не выдерживают деревья в так называемых старых микрорайонах Липецка.

На улице Циолковского напротив дома 7/2 с дерева свалилась огромная ветка, которая приземлилась аккурат на парковку, похоронив под собой шесть автомобилей.

Теперь хозяевам предстоит оценить тяжесть ущерба.

5 892
#Стихия #гроза #упала ветка
6

Комментарии (6)

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макс

2 минуты назад
как сюда скинуть фото и видео? есть обзор
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бумеранг

15 минут назад
Какое комбо! Дерево - не балконные подростки со строительным мусором и не баскетболисты на детской площадке.
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Ванька Грозный

15 минут назад
Красотища-то какая , лепота !!
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макс

16 минут назад
не на 6 , а на 5 машин
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Судя по фото

22 минуты назад
Это не ветка это целое дерево
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игорь

38 минут назад
а так в называемых новых микрарайонов деревьев нет
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