Первые последствия стихии: на улице Циолковского ветка дерева упала на 6 машин

Автомобили получили повреждения разной степени тяжести.

Сегодняшняя гроза и порывы ветра не прошли даром. Вновь поступило сообщение о том, что ненастье не выдерживают деревья в так называемых старых микрорайонах Липецка.

На улице Циолковского напротив дома 7/2 с дерева свалилась огромная ветка, которая приземлилась аккурат на парковку, похоронив под собой шесть автомобилей.

Теперь хозяевам предстоит оценить тяжесть ущерба.