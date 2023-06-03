Происшествия

42 минуты назад

Рецидивист вытащил из магазинного сейфа 30 тысяч рублей

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#Кража #УМВД

Мужчина специально приехал в Грязи на воровские гастроли.

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Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Грязинскому району задержан неработающий ранее судимый за кражу 35-летний житель Липецка.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 26 мая подозреваемый приехал в Грязи и начал высматривать цель для кражи. В местном магазине автозапчастей он попросил продавца показать ему товар, а когда тот отвлёкся, отодвинул прилавок, открыл сейф ключом, который лежал рядом, и забрал из него 30 000 рублей, после чего поспешно покинул магазин.

На момент задержания деньги мужчина уже потратил, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По статье части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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#Кража #УМВД

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