Выходные в Липецке: гуляния в парках, концерты, пушкинский фестиваль, спектакли и стриптиз

Рассказываем, как весело и достойно провести первый уикенд лета.

Дожди и ветер

Сегодня в Липецке тепло – 24-26 градусов. Однако вернутся кратковременные дожди, вероятность которых существует в течение дня. ГО и ЧС предупреждает о сильном ветре, порывы которого местами могут доходить до 13-15 метров в секунду. Будьте внимательны!







Отключения воды

В субботу, 3 июня, с 10:00 до 20:00 без холодной воду останутся жители улиц Катукова, 37а, 39, 39а, 41; Кривенкова, 9; Шуминского, 19, а также обитатели частного сектора на улице Пролетаркой в селе Сырском.







В воскресенье, 4 июня, с 10:00 до 20:00 с неудобствами столкнутся жильцы Московской,ю 103; 105; 111; Прудной, 2; проезда Сержанта Кувшинова, 4, а также частного сектора на улицах Городовикова, Жактовской, Минской, Паровозной, Поселковой, Прудной, Смирнова, Солнечной, Рябиновой, Ударников и переукла Узорного.

Плановых отключений электроэнергии на выходных в Липецке не будет.

«Цветущий Липецк» (6+)

Любителей садово-паркового искусства ждут 3 июня в 11:00 на фестивале «Цветущий Липецк».

Посетителей ждут лекции и мастер-классы по цветоводству, растениеводству, ведению садового хозяйства. Для гостей предусмотрены красивые фотозоны, площадки для развлечений, на которых пройдёт театрализованная программа, экологические квесты и т.д. Здесь можно будет приобрести саженцы и букеты.

История и краеведение в Нижнем парке

Лето даёт возможность проводить многие мероприятия на открытом воздухе. Тем более, что в Липецке продолжается фестиваль «Музей для друзей». В его рамках в Нижнем парке сотрудники ЛОУНБ покажут гостям планшетную выставку «Страницы истории учебных заведений Липецкого края» (12+). В 11:00, 13:30 и 15:30 библиотекари проведут для всех желающих лекцию-погружение в мир школьной повседневности прошлого и гимназической жизни наших предков.





А в пространстве «Народный пикник» (у фонтана «Липа») с 11:00 до 20:00 будет работать площадка Липецкой областной детской библиотеки (6+). Маленькие посетители смогут принять участие в липовой викторине, мастер-классе «Герб Липецка» и посетить краеведческую игротеку.

История Липецкого курорта от слабослышащих экскурсоводов (6+)

3 июня,в 14.00 и 16.00 в Нижнем парке на фестивале «Музей для друзей» пройдет интерактивная театрализованная экскурсия, подготовленная глухими и слабослышащими экскурсоводами, которая познакомит липчан с историей Липецкого курорта.

Экскурсия пройдет на русском жестовом языке, но будет переводиться для слышащих экскурсантов, поэтому будет доступна для всех.







Экскурсоводы долго готовились, обучение заняло у ни 4 месяца. Сюжеты, театрализованной экскурсии взяты из газеты «Липецкий сезонный листок», издававшейся на рубеже XIX и XX столетий. Перед гостями раскроются страницы ушедших эпох, где таятся романтические истории и удивительные факты о курорте «Липецкие минеральные воды». Где по тенистым аллеям прогуливаются воспитанницы институтов благородных девиц, отдыхающие ждут своей очереди на лавочках у ванного здания, ведут неспешные беседы и рассказывают друг другу последние новости приезжие генералы.

Парки Липецка приглашают

3 июня в 17:30 юных липчан и их родителей приглашают на семейно-анимационную программу «Карусель эмоций» (0+). Эта же программа пройдёт 4 июня в 18:30 в Быхановом саду.







3 июня в 19:00 в парке Победы состоится проект «Будут танцы. Дискотека для всех» (12+). На главной сцене и возле неё липчан приглашают «зажечь» под хиты 1980-х-1990-х годов.

4 июня в 16:45 самых маленьких приглашают в детский парк «Сказка» на полную чудес развлекательную программу «В гостях у сказки» (0+).







В этот же день в Нижнем парке в 17:00 прозвучат известные и задорные песни в рамках проекта «Играй, гармонь!» (12+). Собравшиеся смогут подпевать артистам и даже сами могут исполнить песни и частушки.

4 июня в 20:00 на липецком городище в рамках проекта «КиноПарк» липчанам бесплатно покажут кино под открытым небом (12+).







Фортепиано в … библиотечной тиши (6+)

Любители классической музыки могут насладиться чарующими звуками фортепиано уже 3 июня в 13:00 в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2).

Концерт для них даст талантливая липецкая исполнительница Екатерина Сафонова. Вход на концерт свободный.

Концерты в «Библиотеке»

В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) выступлениям липецких музыкантов посвятят каждый выходной вечер. 3 июня в 19:01 концерт Илюхи Потолка (Ильи Фетисова) (18+), местного исполнителя каверов и собственных песен с программой «Свои- чужие песни». Илья обещает, что «будет весело и громко».





Илюха Потолок. Фото vk.com/event220668459

А 4 июня в 18:01 для вас споёт кавер-группа «Отражение» (18+). Вход на оба концерта – за любую финансовую поддержку пространства на усмотрение гостя.

Театр кукол

На выходных у липчан всё ещё есть возможность сводите детей в кукольный театр. 3 июня здесь покажут спектакль «Дюймовочка» по произведению Г.Х. Андерсена (0+), сеансы начнутся в 11:00 и в 13:00.







А 4 июня на сцене незабываемый «Храбрый портняжка» (0+) по сказке братьев Гримм. Начало тоже в 11:00 и в 13:00.

Театр на выходных

Липецкий театр драмы (пл. Константиновой, 3) в субботу в 18:00 приглашает вспомнить классику и посмотреть спектакль «Отцы и дети» по произведению И. Тургенева (12+).

Знание классического сюжета вовсе не означает, что спектакль покажется зрителю обыденным и не вызовет интереса. Ведь артисты нашего театра предлагают оригинальную версию постановки Адольфа Шапиро по тургеневской классике.

Россия. Вторая половина ХIХ века. В поместье Кирсановых после окончания университета возвращается сын Аркадий. Да не один, а с товарищем Евгением Базаровым. Кто же такой Базаров? Представитель нового пореформенного поколения, врач и нигилист. Он не признаёт авторитетов, на всё имеет своё собственное мнение. В то время как Аркадий отдыхает, Базаров всегда находит время и место для научных изысканий. Но даже нигилиста могут терзать человеческие чувства. Такие, как, например – любовь.







4 июня в 18:00 на сцене того же театра спектакль «Мужский стриптиз» (16+) по пьесе липецкого автора Б. Бужора.

Пятеро сталеваров теряют работу и ставят на себе клеймо неудачников: когда-то они были лучшими друзьями, а теперь грызутся друг с другом из-за вакансии в бюро занятости. Но! Реклама мужского стриптиза, попавшаяся на глаза одному из друзей, переворачивает их жизнь. Молодые мужчины хватаются за нелепую затею сделать собственное стрип - шоу.



Фрагмент спектакля "Мужской стриптиз"



«Волченские узоры» и пушкинский фестиваль (6+)

Если на выходных вы хотите попасть в реально крутое место на громкий культурный фестиваль, то для этого придётся отправиться из Липецка в селе Волчье Добровского района Липецкой области.

Этнографический фестиваль «Волченские узоры» начнётся в 7 часов утра богослужением в церкви Сергия Радонежского, расположенной в центральной части села. До начала официального открытия праздника в 11:00 гости смогут совершить экскурсию по улицам села и посмотреть живописные узоры.В программе фестиваля выступления творческих коллективов Добровского района, осмотр комнаты крестьянского быта, мастер-классы по песочным узорам, косьбе травы ручной косой, плетению троицких венков, конкурсов «Аутентичные волченские песочные узоры», «Лучший троицкий венок» и других.

В тот же день 4 июня село Кореневщино – прародина Александра Сергеевича Пушкина – будет встречать гостей областного Пушкинского праздника. Основные события фестиваля начнутся в 10:00 и пройдут на открытой сцене в центре села, а также на территории местной школы, известной далеко за пределами нашей области своим Пушкинским классом-музеем. В программе творческие мастер-классы, литературные чтения, игры, квесты и конкурсы. И много-много поэзии Пушкина.

Дорогие липчане! Вот и началось лето, мы встречаем первые выходные лучшего времени года. Выше видно, что интересных событий для нас с вами приготовили немало, значит много будет и новостей. Не забывайте интересоваться тем, что происходит вокруг. Для этого чаще заходите на GOROD48, мы круглосуточно собираем для вас всё самое интересное и полезное. Ждём вас на сайте снова и снова!.