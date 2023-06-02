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42-летний мужчина нарвал на заброшенной ферме коноплю — теперь ему грозит до трёх лет колонии

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#наркотики
42-летний мужчина нарвал на заброшенной ферме коноплю — теперь ему грозит до трёх лет колонии

Наркотики житель Измалковского района хранил у себя дома.

В Измалковском районе передано в суд уголовное дело мужчины, у которого дома нашли 12,2 грамма марихуаны.

По версии следствия, 25 августа прошлого года мужчина забрёл на заброшенную ферму в селе Чермошное и собрал дикорастущую коноплю, которую хранил у себя дома. Наркотики изъяли полицейские. Им мужчина пояснил, что хранил каннабис для личного пользования, поскольку на протяжении некоторого времени употребляет наркотики.

Как сообщили GOROD48 в- пресс-службе прокуратуры по Липецкой области, действия обвиняемого квалифицированы следствием по части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере». Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.
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#наркотики

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