42-летний мужчина нарвал на заброшенной ферме коноплю — теперь ему грозит до трёх лет колонии

Наркотики житель Измалковского района хранил у себя дома.

В Измалковском районе передано в суд уголовное дело мужчины, у которого дома нашли 12,2 грамма марихуаны.



По версии следствия, 25 августа прошлого года мужчина забрёл на заброшенную ферму в селе Чермошное и собрал дикорастущую коноплю, которую хранил у себя дома. Наркотики изъяли полицейские. Им мужчина пояснил, что хранил каннабис для личного пользования, поскольку на протяжении некоторого времени употребляет наркотики.



Как сообщили GOROD48 в- пресс-службе прокуратуры по Липецкой области, действия обвиняемого квалифицированы следствием по части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере». Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.