Минпромторг обсуждает вопрос ограничения параллельного импорта вычислительной техники

В Минцифры считают, что "рассмотреть вопрос о блокировке параллельного импорта возможно только в отношении той продукции, производство которой уже налажено в РФ".





В частности, консорциум АНО "Вычислительная техника" (АНО ВТ; Yadro, "Аквариус", Kraftway и др.) предложил Минпромторгу исключить из перечня оборудования, подлежащего параллельному импорту, технику HPE, Acer, PureStorage, Basler, Asus, MSI, Delta Electronics, Palit, Palo Alto, Quanta, Schnider Electric. В Минэкономики рассматривается более расширенный список: IBM, Dell, NetApp, Pure Storage, Fusitsu, HP, xFussion, Inspur, Cisco, Hitachi, Arista, Delta Electronics, Oracle, Quanta Supermicro, - отметил другой источник издания.



Замглавы Минпромторга Василий Шпак подтвердил, что инициатива обсуждается, и министерство "ждет более конкретно сформулированных предложений". Источник на рынке утверждает, что "нормативный акт о внесении изменений уже подготовлен".



В Минцифры полагают, что "рассмотреть вопрос о блокировке параллельного импорта возможно только в отношении той продукции, производство которой уже налажено в РФ".



В прошлом году поставки серверов, систем хранения данных (СХД), компьютеров и запчастей для вычислительных машин сократились на 15%, до $6,6 млрд, - заявил один из источников, ссылаясь на информацию Федеральной таможенной службы. Физический объем импорта, по его словам, снизился на 24%, до порядка 41 млн устройств.



Ограничение поставок иностранной вычислительной техники затормозит развитие некоторых направлений IT-отраслей, в том числе финансового сектора, облачных платформ и так далее, - полагают эксперты в отрасли.





Минпромторг совместно с российскими производителями вычислительной техники рассматривает возможность ограничения параллельного импорта в Россию продукции более 20 зарубежных брендов, включая Acer, IBM, Dell и других. Российские вендоры считают, что необходимо вообще запретить поставки оборудования, чьи аналоги производятся в стране. Но участники IT-рынка и операторы центров обработки данных говорят, что текущего количества и качества отечественной техники не хватит для удовлетворения спроса, а в случае ограничений она только дополнительно подорожает, - пишет "Ъ" со ссылкой на источник на рынке электроники.В частности, консорциум АНО "Вычислительная техника" (АНО ВТ; Yadro, "Аквариус", Kraftway и др.) предложил Минпромторгу исключить из перечня оборудования, подлежащего параллельному импорту, технику HPE, Acer, PureStorage, Basler, Asus, MSI, Delta Electronics, Palit, Palo Alto, Quanta, Schnider Electric. В Минэкономики рассматривается более расширенный список: IBM, Dell, NetApp, Pure Storage, Fusitsu, HP, xFussion, Inspur, Cisco, Hitachi, Arista, Delta Electronics, Oracle, Quanta Supermicro, - отметил другой источник издания.Замглавы Минпромторга Василий Шпак подтвердил, что инициатива обсуждается, и министерство "ждет более конкретно сформулированных предложений". Источник на рынке утверждает, что "нормативный акт о внесении изменений уже подготовлен".В Минцифры полагают, что "рассмотреть вопрос о блокировке параллельного импорта возможно только в отношении той продукции, производство которой уже налажено в РФ".В прошлом году поставки серверов, систем хранения данных (СХД), компьютеров и запчастей для вычислительных машин сократились на 15%, до $6,6 млрд, - заявил один из источников, ссылаясь на информацию Федеральной таможенной службы. Физический объем импорта, по его словам, снизился на 24%, до порядка 41 млн устройств.Ограничение поставок иностранной вычислительной техники затормозит развитие некоторых направлений IT-отраслей, в том числе финансового сектора, облачных платформ и так далее, - полагают эксперты в отрасли.