Вроде бы играли в футбол, а счёт теннисный – «молодежка» «Металлурга» продолжает огорчать

На стадионе «Сокол» в Липецке встретились дублирующие составы «Металлурга» и волгоградского «Ротора», успех праздновали гости – 6:0.

Липчане ещё держались в первом тайме, в ходе которого пропустили один мяч. На 19-й минуте юркий форвард гостей Артём Лисеев в прыжке в одно касание замкнул передачу с правого фланга.

У «Металлурга-М» тое был стопроцентный момент до перерыва: Сергей Большаков бил головой в упор, но вратарь Николай Нелюбов в тигриной прыжке сумел спасти свою команду, а примчавшийся на добивание Артём Поздняков … не попал по мячу.

Во втором тайме «Ротор-М» уже безраздельно царствовал на поле. В итоге «хет-трик» оформил полузащитник Сергей Шаталов, по одному голу забили Сергей Болотин и Илья Воропаев.

Справедливости ради надо сказать, что за «Ротор» играли несколько человек, имеющих опыт в профессиональном футболе. Так, воспитанник московского «Спартака» Павел Трифонов, который направлял почти все атаки гостей и в итоге сделал две голевые передачи, минувшей осенью играл в Кубке России в Липецке за основу «Ротора» против «Металлурга». Трифонов провёл на поле первый тайм, а волжане выбили «сталеваров» из розыгрыша – 2:1.

Летом Трифонов и Ко покинул Волгоград – селекционерам «Металлурга» воспользоваться бы их приездом в Липецк и провести переговоры, но… никого из руководства клуба на игре не было.

Воспитанник столичного «Локомотива» 22-летний защитник Никита Шарков, отыгравший 75 минут, признался, что у него есть предложение от одного из претендентов на повышение в классе в будущем сезоне «Чайки» из Песчанокопского.

- Липецк? – переспросил он, - Нет, в Липецк меня не звали.

Дублёры «Металлурга» занимают 10-е место среди 13-ти команд первенства СФФ «Центр» (третий дивизион). Из 5-ти матчей липчане проиграли 4. В частности «теннисный» счёт 0:6 в этом сезоне встречается уже во второй раз. Две недели назад наши «молодые и ранние» получили шесть безответных мячей в Нововоронеже от «Атома».

Следующую игру команда Сергея Журбенко проведёт 3 июня в гостях у «Металлурга-Оскол» из Старого Оскола, который в 5-ти проведённым матчах не потерял ни одного очка. Ожидания тревожные.