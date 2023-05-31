Общество

сегодня, 17:34

На трех улицах Липецка отключат холодную воду

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#отключения
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На трех улицах Липецка отключат холодную воду

Отключения холодной воды 1 июня связаны с плановыми ремонтными работами на сетях – их проведут в двух районах Липецка, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Вавилова и Шевченко – воду подвезут по заявкам потребителей. 

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах и помещениях №№ 1 ст.3, вл.1, 1а, 1а ст.1, 1а ст.7, вл. 5, вл. 7, вл. 8а ст.1, вл. 8б, 9, 10, ст. 10б, 12, ст. 14, вл. 14а, вл. 17, вл. 33, вл. 33 ст.1 по улице Клары Цеткин. Подвоз воды будет организован к дому 8/1. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

1 июня плановые ремонтные работы на сетях городского электросетевого комплекса будет проводить «Липецкэнерго». С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 1а, 31 по улице Гастелло, №№ 6, 9 по улице Металлургов, №№ 2б, 3 по улице Солидарности, № 9а в 15 микрорайоне, также обесточат переулок Данковский. 

1 614
#отключения
1

Комментарии (1)

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липецкий

49 минут назад
вчера написали про отключения на Доватора,обманули,и здесь вранье,весь мир-одно вранье!
ответить
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