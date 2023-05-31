Общество

43 минуты назад

На улицах Катукова и Стаханова до 15 июня установят знаки «Парковка запрещена»

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#парковка
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На улицах Катукова и Стаханова до 15 июня установят знаки «Парковка запрещена»

Управление главного смотрителя Липецка разыграло контракт на установку дорожных знаков на улицах Катукова и Стаханова. Контракт на аукционе подешевел с 716 тысяч рублей до 550 тысяч.

Управление главного смотрителя Липецка разыграло контракт на установку дорожных знаков на улицах Катукова и Стаханова. Цена контракта упала на торгах на 23% — с 716 тысяч рублей до 550 тысяч.

На улицах Катукова и Стаханова к 15 июня должны появиться 130 новых дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена». Сделает это компания, которая выиграла торги, организованные управлением главного смотрителя на организацию дорожного движения на этих улицах.

Стартовая цена контракта предполагала изготовление и установку 130 знаков. В техническом задании сказано, что стойки для них должны быть изготовлены из оцинкованной стали с толщиной стенок не менее четырех миллиметров. Из такого же материала должны быть сделаны кронштейны и хомуты для крепления знаков. Чтобы жестяные круги не выгибало ветром, они обязаны иметь дополнительное ребро жесткости, обеспечивающее сопротивление деформации. «В любое время суток изображение на поверхности должно быть хорошо читаемым, восприятие информации не должно искажаться по причине отклеивания, выцветания, шелушения или растрескивания его элементов».

За такую партию знаков заказчик был готов отдать 716 067 рублей, но в ходе конкурентной борьбы выиграла заявка организации, готовой выполнить работу за 550 тысяч. Срок выполнения контракта — с момента заключения до 15 июня.

Напомним, что такие знаки на ряде улиц Липецка потребовали установить автоинспекторы, обратившие внимание мэрии на высокую аварийность из-за припаркованных на крайних правых полосах большегрузов. Как только знаки будут установлены, за порядком на улицах Катукова и Стаханова будут следить сотрудники отдела фотовидеофиксации правонарушений ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области».
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#парковка
2

Комментарии (5)

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Как гость
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замёрз

2 минуты назад
на Свиридова почему так не делают!!!!
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Василь

6 минут назад
Парковка должна быть разрешена, а вот со стоянкой, тем более многодневной бороться надо, опять не с того края начинают. И не только на Стаханова, а еще Белана зимой - мертвяк, который на штрафстоянку вывозить надо, чтобы дорогу прочистить.
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Фокс

6 минут назад
Ну установят знаки, ну погоняют водил для почину, а потом всё как прежде, вон поезжайте на Белана, и знаки есть, и машины стоят и эвакуации никакой
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////гость\\\\

28 минут назад
и теперь все будут лезть парковаться во дворы, особенно где есть офисы и магазины, огонь решение
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it_happens

35 минут назад
наконец-то! Фуры и автолюбители ночью занимают крайнюю правую полосу для парковки. Столько аварий уже было с печальным исходом.
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