На улицах Катукова и Стаханова до 15 июня установят знаки «Парковка запрещена»

Управление главного смотрителя Липецка разыграло контракт на установку дорожных знаков на улицах Катукова и Стаханова. Контракт на аукционе подешевел с 716 тысяч рублей до 550 тысяч.





На улицах Катукова и Стаханова к 15 июня должны появиться 130 новых дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена». Сделает это компания, которая выиграла торги, организованные управлением главного смотрителя на организацию дорожного движения на этих улицах.



Стартовая цена контракта предполагала изготовление и установку 130 знаков. В техническом задании сказано, что стойки для них должны быть изготовлены из оцинкованной стали с толщиной стенок не менее четырех миллиметров. Из такого же материала должны быть сделаны кронштейны и хомуты для крепления знаков. Чтобы жестяные круги не выгибало ветром, они обязаны иметь дополнительное ребро жесткости, обеспечивающее сопротивление деформации. «В любое время суток изображение на поверхности должно быть хорошо читаемым, восприятие информации не должно искажаться по причине отклеивания, выцветания, шелушения или растрескивания его элементов».



За такую партию знаков заказчик был готов отдать 716 067 рублей, но в ходе конкурентной борьбы выиграла заявка организации, готовой выполнить работу за 550 тысяч. Срок выполнения контракта — с момента заключения до 15 июня.



Напомним, что Управление главного смотрителя Липецка разыграло контракт на установку дорожных знаков на улицах Катукова и Стаханова. Цена контракта упала на торгах на 23% — с 716 тысяч рублей до 550 тысяч.На улицах Катукова и Стаханова к 15 июня должны появиться 130 новых дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена». Сделает это компания, которая выиграла торги, организованные управлением главного смотрителя на организацию дорожного движения на этих улицах.Стартовая цена контракта предполагала изготовление и установку 130 знаков. В техническом задании сказано, что стойки для них должны быть изготовлены из оцинкованной стали с толщиной стенок не менее четырех миллиметров. Из такого же материала должны быть сделаны кронштейны и хомуты для крепления знаков. Чтобы жестяные круги не выгибало ветром, они обязаны иметь дополнительное ребро жесткости, обеспечивающее сопротивление деформации. «В любое время суток изображение на поверхности должно быть хорошо читаемым, восприятие информации не должно искажаться по причине отклеивания, выцветания, шелушения или растрескивания его элементов».За такую партию знаков заказчик был готов отдать 716 067 рублей, но в ходе конкурентной борьбы выиграла заявка организации, готовой выполнить работу за 550 тысяч. Срок выполнения контракта — с момента заключения до 15 июня.Напомним, что такие знаки на ряде улиц Липецка потребовали установить автоинспекторы , обратившие внимание мэрии на высокую аварийность из-за припаркованных на крайних правых полосах большегрузов. Как только знаки будут установлены, за порядком на улицах Катукова и Стаханова будут следить сотрудники отдела фотовидеофиксации правонарушений ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области».