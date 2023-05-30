Заболеваемость ОРВИ в Липецке за неделю снизилась на 12,4%

По результатам лабораторных исследований, сейчас чаще всего у больных выявляют риновирусы.

В Липецкой области сохраняется тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом, гриппом и другими ОРВИ. По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, на минувшей неделе зарегистрирован 61 случай коронавируса, что на 18% ниже уровня предыдущей недели, и 4 108 случаев ОРВИ (в том числе по одному случаю гриппа В и гриппа A(H3N2).



Среди заболевших преобладают дети в возрасте до 14 лет – на их долю приходится 58% всех случаев ОРВИ.



В Липецке зарегистрировано 2 735 случаев ОРВИ (в том числе два случая гриппа). Заболеваемость в областном центре за неделю снизилась на 12,4%.



По результатам лабораторных исследований, сейчас доминируют риновирусы (43%), парагрипп (20%), 7-10% проб представлены адено-, РС- и вирусами гриппа, по 3% проб – сезонными коронавирусами, метапневмовирусами, бокавирусами и их сочетаниями.