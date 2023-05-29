На пешеходном переходе «Лада» сбила велосипедиста

Велосипедиста доставили в больницу.

28 мая в Липецке в районе дома №51 на улице Катукова 38-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» на регулируемом пешеходном переходе сбил 23-летнего велосипедиста. По словам очевидцев, попавшая в ДТП машина была с символикой службы такси.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, велосипедист был доставлен в медучреждение и после оказания помощи отпущен домой.