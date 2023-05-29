Происшествия

48 минут назад

На пешеходном переходе «Лада» сбила велосипедиста

4 641
#ДТП
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На пешеходном переходе «Лада» сбила велосипедиста

Велосипедиста доставили в больницу.

28 мая в Липецке в районе дома №51 на улице Катукова 38-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» на регулируемом пешеходном переходе сбил 23-летнего велосипедиста. По словам очевидцев, попавшая в ДТП машина была с символикой службы такси. 

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, велосипедист был доставлен в медучреждение и после оказания помощи отпущен домой.
4 641
#ДТП
1

Комментарии (4)

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ПДД никто не отменял

29 минут назад
Если пешехода с велосипедом - вина на водителе, а если едущего по переходу велосипедиста - вина на нем, хотя и водитель тут отчасти неправ.
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Естественный отбор

30 минут назад
Опять двухколесная нечисть не спешилась-да? И наверное был в наушниках и слушал любимую музыку? Будем надеятся, что он не пересядит с велосипеда на двухколесную коталку и осознает что дорогу нужно переходить убедившись в безопасности маршрута, сделает правильные выводы.
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Медведь

35 минут назад
Велосипедиста или пешехода с велосипедом?
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Сало

38 минут назад
Водилу лады жалко пора уже запретить велосипед пусть лучше пешком ходят если не умеют на нём ездить
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