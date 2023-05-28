Происшествия
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Липчанин отомстил детям – после того как в машину прилетел мяч, он сломал баскетбольное кольцо
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Дети стали мешать водителям заполонившим машинами двор. В домовом чате подсказали как решать проблему
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В редакцию GOROD48 обратилась жительница дома №3 по улице Сергея Казьмина. Она рассказала, как в домовом чате один из жильцов пожаловался, на детей, которые попали в его машину мячом, играя в баскетбол.
«Кто-то предложил срезать баскетбольное кольцо, чтобы машины стояли спокойно. Нашёлся один кто это осуществил и сломал кольцо в 21 час 30 минут не стесняясь камер», - написала женщина.
При этом, на видео хорошо видно, что площадка с баскетбольным кольцом расположена на приличном расстоянии от парковки.
В УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что изучат видео на предмет наличия правонарушения.
«Кто-то предложил срезать баскетбольное кольцо, чтобы машины стояли спокойно. Нашёлся один кто это осуществил и сломал кольцо в 21 час 30 минут не стесняясь камер», - написала женщина.
При этом, на видео хорошо видно, что площадка с баскетбольным кольцом расположена на приличном расстоянии от парковки.
В УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что изучат видео на предмет наличия правонарушения.
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