Липчанин отомстил детям – после того как в машину прилетел мяч, он сломал баскетбольное кольцо

Дети стали мешать водителям заполонившим машинами двор. В домовом чате подсказали как решать проблему

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

В редакцию GOROD48 обратилась жительница дома №3 по улице Сергея Казьмина. Она рассказала, как в домовом чате один из жильцов пожаловался, на детей, которые попали в его машину мячом, играя в баскетбол.



«Кто-то предложил срезать баскетбольное кольцо, чтобы машины стояли спокойно. Нашёлся один кто это осуществил и сломал кольцо в 21 час 30 минут не стесняясь камер», - написала женщина.



При этом, на видео хорошо видно, что площадка с баскетбольным кольцом расположена на приличном расстоянии от парковки.



В УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что изучат видео на предмет наличия правонарушения.

