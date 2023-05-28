Происшествия

сегодня, 15:28

Липчанин отомстил детям – после того как в машину прилетел мяч, он сломал баскетбольное кольцо

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#порча имущества #вандализм
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Дети стали мешать водителям заполонившим машинами двор. В домовом чате подсказали как решать проблему

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В редакцию GOROD48 обратилась жительница дома №3 по улице Сергея Казьмина. Она рассказала, как в домовом чате один из жильцов пожаловался, на детей, которые попали в его машину мячом, играя в баскетбол.

«Кто-то предложил срезать баскетбольное кольцо, чтобы машины стояли спокойно. Нашёлся один кто это осуществил и сломал кольцо в 21 час 30 минут не стесняясь камер», - написала женщина.

При этом, на видео хорошо видно, что площадка с баскетбольным кольцом расположена на приличном расстоянии от парковки.

В УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что изучат видео на предмет наличия правонарушения.
16 1080
#порча имущества #вандализм
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Комментарии (16)

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Глот

6 минут назад
Площадка, всё неадекваты должны быть обнесены высоким забором, что бы от таких нелюдей огородить детей....
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Алексей

14 минут назад
Это хорошо, что по этому происшествию высказывают много разных мнений, но правильное мнение это не трогай, что не твоë. Сегодня он кольцо сламал, а завтра? Этот человек чувствует свою безнаказанность по этому идёт и делает, что хочет и закон этого человека не интересует.
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Плюсую

18 минут назад
Площадка, всё правильно сказал , это вообще для детей и маленького мяча кольцо и стенд.
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Нонка

27 минут назад
Принять закон -нет парковок во дворах!Вся голубятня на колесосах
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Площадка

28 минут назад
Для игры в баскетбол должна быть огорожена высоким сетчатым забором, тогда и дети спокойно будут играть и на машину мяч не прилетит. Это же элементарные правила.
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александр

32 минуты назад
молодежь нынче шустрая .запалят его .ночью .за кольцо .
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Джон Ленин

36 минут назад
Срочно поймать неадекватного психопата, сдать в поликлинику для опытов.
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Алекс

38 минут назад
Правильно сделал.
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Мужик

40 минут назад
считает ,что у него прав больше ,он же элита !
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Ветеран

41 минуту назад
Во времена моего детства машин во дворе было мало, но их хозяева были такими же кретинами, но у нас были пассатижи и после очередной накачки колес они свой гонор поубавили.
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