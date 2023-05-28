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45 минут назад

Несколько беспилотников нейтрализованы возле Ильского НПЗ на Кубани

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Оперштаб Кубани сообщает о попытке приблизиться к территории Ильского НПЗ нескольких неустановленных беспилотных аппаратов, они были нейтрализованы.

По информации ЕДДС Северского района, попытка была предпринята около 2 часов ночи с субботы на воскресенье, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что повреждений инфраструктуры НПЗ не произошло, возникшее задымление было оперативно ликвидировано дежурными службами завода. Пострадавших нет.

Ильский НПЗ уже подвергался атаке беспилотников - 4 и 5 мая.

Ильский НПЗ (ООО "КНГК-ИНПЗ", Краснодарский край) занимается приемом, хранением, переработкой углеводородного сырья, а также отгрузкой готовой продукции авто- и железнодорожным транспортом.
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