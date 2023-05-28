45 минут назад
Несколько беспилотников нейтрализованы возле Ильского НПЗ на Кубани
Оперштаб Кубани сообщает о попытке приблизиться к территории Ильского НПЗ нескольких неустановленных беспилотных аппаратов, они были нейтрализованы.
Отмечается, что повреждений инфраструктуры НПЗ не произошло, возникшее задымление было оперативно ликвидировано дежурными службами завода. Пострадавших нет.
Ильский НПЗ уже подвергался атаке беспилотников - 4 и 5 мая.
Ильский НПЗ (ООО "КНГК-ИНПЗ", Краснодарский край) занимается приемом, хранением, переработкой углеводородного сырья, а также отгрузкой готовой продукции авто- и железнодорожным транспортом.