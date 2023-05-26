Здоровье

14 минут назад

224 снятых с жителей Липецкой области клеща оказались заразными

93
#клещи
224 снятых с жителей Липецкой области клеща оказались заразными

Уже 1 230 человек пострадали от клещей.

По последним данным, по поводу присасывания клещей в медицинские организации области обратились уже 1 230 человек. Среди пострадавших 662 взрослых и 568 детей.

Доставлены для исследования в лаборатории 1 105 клещей, из них 224 были инфицированы, в том числе 148 – возбудителем клещевого боррелиоза (13,4%), 70 – возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (6,3%), 6 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,5%). Вирус клещевого энцефалита на территории Липецкой области не циркулирует.

В 16,3% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, 6,1% – на территории садоводческих товариществ, в 66,5% случаев – на территории домовладений и приусадебных участков.

По состоянию на 25 мая акарицидные обработки проведены на площади 958 гектаров, в том числе 80 гектаров обработаны от клещей в рамках подготовки к летней оздоровительной кампании.
93
#клещи

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