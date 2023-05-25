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Польские туристы устроили «пляжно-барные войны» с россиянами на турецких курортах

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#туризм #политика #Турция #поляки

Польские туристы устроили "пляжно-барные войны" с россиянами на турецких курортах.

Поляки возмущены присутствием русских и украинских туристов на турецких курортах, - передает РИА Новости со ссылкой на обозревателя Myśl Polska Конрада Ренкаса.

Автор рассказывает, как "польские гусары" отказывались играть с россиянами в волейбол и даже совершали на них "атаки" в турецких барах. Кроме того, в головах поляков никак не уживается мысль о том, что "страдающие украинцы", которые владеют на курортах квартирами или отдыхают в местных отелях, не спешат "мстить встреченным русским".

"Может, это в Польше что-то не так, и в Польше кто-то проявляет излишнее усердие, играя на наших национальных чувствах? Увы, для такой рефлексии в перегревшейся гусарской голове места не находится", - отмечается в публикации.

Обозреватель посоветовал полякам просто наслаждаться солнцем и отдыхом, и не обсуждать глобальные проблемы, лежа на шезлонгах. Пляжно-барные войны Ренкас назвал инфантильными и смешными, тем более, что в них участвуют только поляки.

Он также призвал граждан Польши выкинуть из головы мысли о русских. Если получится сделать это на отдыхе, то, возможно, и жизнь в Польше тоже станет легче, резюмировал журналист.

Ранее Mysl Polska писала о том, что Польша де-факто ведет войну против России, становясь "игрушкой" в руках киевских властей. При этом подчеркивается, что любой исход этого конфликта будет для поляков крайне неблагоприятным.
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#туризм #политика #Турция #поляки

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