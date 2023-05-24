Происшествия
сегодня, 20:37
Дебошир вызвал переполох у дома №161 по улице Гагарина
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На него пожаловались в полицию соседи.
Житель Липецка устроил переполох у дома №161 по улице Гагарина: в социальных сетях сообщалось, что он заявил об угрозе взрыва.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на самом деле жильцы многоэтажки вызвали полицию, сославшись на то, что их сосед ведет себя агрессивно и неадекватно. При этом сообщения об угрозе взрыва, по предварительным данным, не поступало.
Речь шла о том, что мужчина дебоширит и кричит. На сообщение для разбирательства выехали сотрудники отдела полиции №8. Они устанавливают личность дебошира и обстоятельства происшествия.
Вероятно, дебошира доставят в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на самом деле жильцы многоэтажки вызвали полицию, сославшись на то, что их сосед ведет себя агрессивно и неадекватно. При этом сообщения об угрозе взрыва, по предварительным данным, не поступало.
Речь шла о том, что мужчина дебоширит и кричит. На сообщение для разбирательства выехали сотрудники отдела полиции №8. Они устанавливают личность дебошира и обстоятельства происшествия.
Вероятно, дебошира доставят в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
1 1258
налогоплательщик