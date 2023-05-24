Дебошир вызвал переполох у дома №161 по улице Гагарина

На него пожаловались в полицию соседи.

Житель Липецка устроил переполох у дома №161 по улице Гагарина: в социальных сетях сообщалось, что он заявил об угрозе взрыва.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на самом деле жильцы многоэтажки вызвали полицию, сославшись на то, что их сосед ведет себя агрессивно и неадекватно. При этом сообщения об угрозе взрыва, по предварительным данным, не поступало.



Речь шла о том, что мужчина дебоширит и кричит. На сообщение для разбирательства выехали сотрудники отдела полиции №8. Они устанавливают личность дебошира и обстоятельства происшествия.



Вероятно, дебошира доставят в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.