Происшествия

сегодня, 20:37

Дебошир вызвал переполох у дома №161 по улице Гагарина

1 1258
#хулиганство
Дебошир вызвал переполох у дома №161 по улице Гагарина

На него пожаловались в полицию соседи.

Житель Липецка устроил переполох у дома №161 по улице Гагарина: в социальных сетях сообщалось, что он заявил об угрозе взрыва.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на самом деле жильцы многоэтажки вызвали полицию, сославшись на то, что их сосед ведет себя агрессивно и неадекватно. При этом сообщения об угрозе взрыва, по предварительным данным, не поступало.

Речь шла о том, что мужчина дебоширит и кричит. На сообщение для разбирательства выехали сотрудники отдела полиции №8. Они устанавливают личность дебошира и обстоятельства происшествия.

Вероятно, дебошира доставят в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
1 1258
#хулиганство

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

налогоплательщик

сегодня, 20:48
Там короче произошло такое ... Что, аж, не знаю как сказать, но , вроде, всё обошлось,хотя, могло быть и хуже
ответить
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что
45
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
Общество

Еще в рубрике

Камера видеонаблюдения записала разбившего окна автомойки мужчину
#хулиганство
3
Камера видеонаблюдения записала разбившего окна автомойки мужчину

сегодня, 21:07

Происшествия
Семеро граждан Узбекистана осуждены в Ельце за наркотики
#наркотики
5
Семеро граждан Узбекистана осуждены в Ельце за наркотики

сегодня, 16:52

Происшествия
За пожар на подстанции приняли технологическое нарушение
#хлопок #замыкание
47
За пожар на подстанции приняли технологическое нарушение

сегодня, 15:32

Происшествия
Грязинец обчистил дом бывшей сожительницы
#незаконное проникновение в жилище
Грязинец обчистил дом бывшей сожительницы

сегодня, 13:18

Происшествия
За 14 краж — три года колонии
#кража
2
За 14 краж — три года колонии

сегодня, 13:05

Происшествия
В парке у мужчины отняли телефон и электронную сигарету
#грабёж
9
В парке у мужчины отняли телефон и электронную сигарету

сегодня, 12:44

Происшествия