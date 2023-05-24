Два человека погибли во время пожара в Лебедяни

Личности погибших устанавливаются.

Сегодня рано утром в Лебедяни загорелся частный дом. В пожаре погибли два человека.



«Сообщение о пожаре в доме на улице Гагарина, 30 оперативно-диспетчерская служба МЧС получила в 04:49. Личности погибших устанавливаются», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.



