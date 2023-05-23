Общество

36 минут назад

В районе улицы Набережной заметили оленя

3 401
#животные
1
В районе улицы Набережной заметили оленя

Сообщение о диком животном поступило на номер «112».

В Управление по делам ГО и ЧС Липецка на днях поступило сообщение о диком животном в городе: 20 мая около 9:40 очевидцы заметили в районе дома №4А по улице Набережной оленя.

Это сообщение тут же было передано в полицию и организацию «Счастливый берег». Зоозащитники выехали на место, но оленя там уже не было.

Напомним, 3 февраля этого года в детский сад № 1, который находится на улице Желябова, заглянула косуля. Животное обнаружил сторож, набрал 112, за косулей приехали охотинспекторы и отвезли её в лес в Липецком районе.
3 401
#животные
1

Комментарии (3)

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Прорк

16 минут назад
Судя по фото , долго он там блудил , пока листья не выросли.........
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Молодцы.

18 минут назад
Завтра я не каркаю только предпологаю. Собьют.
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Гая

30 минут назад
Это был мой бывший
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