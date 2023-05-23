Общество
36 минут назад
В районе улицы Набережной заметили оленя
Сообщение о диком животном поступило на номер «112».
В Управление по делам ГО и ЧС Липецка на днях поступило сообщение о диком животном в городе: 20 мая около 9:40 очевидцы заметили в районе дома №4А по улице Набережной оленя.
Это сообщение тут же было передано в полицию и организацию «Счастливый берег». Зоозащитники выехали на место, но оленя там уже не было.
Напомним, 3 февраля этого года в детский сад № 1, который находится на улице Желябова, заглянула косуля. Животное обнаружил сторож, набрал 112, за косулей приехали охотинспекторы и отвезли её в лес в Липецком районе.
Это сообщение тут же было передано в полицию и организацию «Счастливый берег». Зоозащитники выехали на место, но оленя там уже не было.
Напомним, 3 февраля этого года в детский сад № 1, который находится на улице Желябова, заглянула косуля. Животное обнаружил сторож, набрал 112, за косулей приехали охотинспекторы и отвезли её в лес в Липецком районе.
Прорк
Молодцы.
Гая