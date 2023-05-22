ЛГТУ снова эвакуируют

Сообщения о минировании приходят в университет с середины апреля.

Новая учебная неделя в ЛГТУ началась с сообщения об эвакуации из-за угрозы минирования. Студенты покидают аудитории.



С середины апреля интернет-террористы вынуждают ЛГТУ объявлять эвакуацию еженедельно, а то и по несколько раз в неделю. Перед первомайскими праздниками студентов даже переводили на удаленку. Но с возобновлением учебного процесса, в ЛГТУ снова и снова приходят сообщения о минировании, которые, к счастью, еще ни разу не подтвердились.