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ЛГТУ снова эвакуируют

2 712
#ЛГТУ #минирование #эвакуация
ЛГТУ снова эвакуируют

Сообщения о минировании приходят в университет с середины апреля. 

Новая учебная неделя в ЛГТУ началась с сообщения об эвакуации из-за угрозы минирования. Студенты покидают аудитории.

С середины апреля интернет-террористы вынуждают ЛГТУ объявлять эвакуацию еженедельно, а то и по несколько раз в неделю. Перед первомайскими праздниками студентов даже переводили на удаленку. Но с возобновлением учебного процесса, в ЛГТУ снова и снова приходят сообщения о минировании, которые, к счастью, еще ни разу не подтвердились.
2 712
#ЛГТУ #минирование #эвакуация

Комментарии (2)

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1

27 минут назад
Не разу не подтвердились. Вот ЛГУНЫ.
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NN

51 минуту назад
Кому ж так не нравится ЛГТУ!? Во всех вузах тихо мирно учатся! Здесь уже 15 -е минирование???
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